PTT'nin yeni kampanyası, nakdi kredi kullananlara kimlik numaraları üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağını ve bu kredilerden isteyen vatandaşların bankalarından borç-geri ödemeli kredi alabileceklerini duyuruldu. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeye sahip ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkese aldığı kredi provizyon tutarı TC kimlik numarası sorgulanarak bildirilecek. PTT'den kredi başvurusunda bulunan kişi 18 yaşını doldurmuşsa, kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla anında yapılacak ve vatandaşların kullanımına sunulacaktır.
Finans
05 Şubat 2023 - 15:45
TCKN son hanesi 4,6,8 olanlara müjde: PTT o ödemeleri hesaplara yatıyor
İhtiyaç kredisi ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre PTT üzerinden yapılacağı açıklandı.
Finans
05 Şubat 2023 - 15:45