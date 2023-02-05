Finans
05 Şubat 2023 - 15:45

TCKN son hanesi 4,6,8 olanlara müjde: PTT o ödemeleri hesaplara yatıyor

İhtiyaç kredisi ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre PTT üzerinden yapılacağı açıklandı.

Finans
05 Şubat 2023 - 15:45
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TCKN son hanesi 4,6,8 olanlara müjde: PTT o ödemeleri hesaplara yatıyor
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PTT'nin yeni kampanyası, nakdi kredi kullananlara kimlik numaraları üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağını ve bu kredilerden isteyen vatandaşların bankalarından borç-geri ödemeli kredi alabileceklerini duyuruldu. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeye sahip ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkese aldığı kredi provizyon tutarı TC kimlik numarası sorgulanarak bildirilecek.

PTT'den kredi başvurusunda bulunan kişi 18 yaşını doldurmuşsa, kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla anında yapılacak ve vatandaşların kullanımına sunulacaktır.



TCKN son hanesi 4,6,8 olanlara PTT o ödemeleri hesaplara yatıyor

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

PTT nakdi kredi alanlara anında yardım sağlıyor. Krediden yararlanan vatandaşlar için, PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan ve cep telefonundan SMS ile başvuru yapabilen tüm vatandaşlar kredi ödemelerini aynı gün alacak.

Ptt İhtiyaç Kredisi Kampanyası'na katılım göstermek isteyenler 36 ay ve 3 ay ertelemeli kredi başvurularını cep telefonlarının SMS bölümüne PTT yazdıktan sonra arada bir boluk bırakara TC kimlik numarasını da yazıp 30 50 numarasına göndererek gerçekleştirebilirler. PTT ile iş yapan Aktif Bank üzerinden göndereceğiniz mesaj ile ihtiyaç kredisi kampanyası için başvurabilirsiniz. Kredi başvurusunu yaptıktan sonra onaylanması halinde kimliğiniz ile birlikte size en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusunu teyit edebilir ve onaylanan tutarı kullanabilirsiniz.

Emeklilerin nakit kampanyalarına katılabileceği ve işlem tamamlayabileceği bu kampanyalar için emeklilik hesabının PTT'de olması gerekmektedir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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