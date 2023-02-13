TCKN son hanesi 6,8,0 olanlar dikkat! Bu banka 20.000 TL nakit desteği sundu: Hemen alabilirsiniz

PTT, ilgili vatandaşlara ihtiyaç kredisi kapsamında yapılan ödemelerin duyurusunu yaptı. PTT, resmi iletişim kanallarından yaptığı duyuruda vatandaşlara 80 bin TL'ye kadar destek vereceğini bildirdi.
PTT KREDİ ÖDEMESİNİN DETAYLARI NELERDİR?PTT'nin resmi internet sitesi ptt.gov.tr'de yer alan açıklamaya göre, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kimliklerini ibraz etmeleri veya TC Kimlikleri ile PTT şubelerine başvuru formu göndermeleri gerekiyor. Yetkilendirdikleri hiç kimse temsil ettikleri kişi adına kredi talebinde bulunamaz. Bu başvurular dikkate alınmaz. Başvuru, uygun banka belgeleriyle imzalanmalıdır. Banka tarafından incelenip onaylandıktan sonra gerekli işlemlere geçilecektir.
PTT İhtiyaç Kredisi Kampanyası'na katılan vatandaşlara yönelik kampanya tüm vatandaşları etkiliyor. Bu kampanyadan herkes faydalanabilir. Yardım almak isteyenlerin PTT şubesine giderek başvuru formunu ilgili belgelerle birlikte doldurmaları gerekmektedir. İşlemler çok kısa sürede tamamlanmaktadır. Ödemenizi 5 dakika içinde alın ve kullanın. PTT şubeleri Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde yer almaktadır ve kolayca erişilebilir durumdadır, bu nedenle PTT şube çalışanları size yardımcı olabilir. Başvuru sonuçları ve onayı aldıktan sonra siz de geri ödeme planı oluşturabilir, ödeme kolaylığı ile ilgili seçeneklerden yararlanabilirsiniz.
SMS ile başvuru kabul ediliyor mu?PTT şubesine gitmeden cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden kampanyaya katılabilirsiniz. Cep telefonunuzun kısa mesaj servisine "PTT" yazıp bir boşluk bırakarak 11 haneli T.C. numaranızı girin ve 3050’ye kısa mesaj gönderin. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilmesi için geri dönüş yapılacaktır. PTT kredisine başvuran emekli vatandaşlar için işlemler bitaz daha farklıdır. Devletten emekliler için kolaylıklar olduğu için kredi çekmek isteyen emeklilerin maaşlarını PTT aracılığıyla banka emeklilik hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Emeklilik hesabından kredi başvurusunda bulunan kişiler için üç ay vadeli ihtiyaç kredisi seçeneği sunulmaktadır.
Acil Kredi Kampanyası'na katılmak için başvuruda bulunan kişiler, Aktiv Bank ve PTT'nin ortaklaşa yürüttüğü kredi kampanyasına cep telefonlarından mesaj göndererek başvuruda bulunabilirler. 20.000 TL'den 80.000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. 50.000 TL'ye 36 ay vade seçeneği sunuluyor. 50.000 ile 80.000 TL arasında bir tutar talep ederseniz, 24 ay iade edilebilir bir elektronik tablosu var. Acele edin ve geniş şube ağına sahip PTT şubelerinden biriyle iletişime geçerek ödeme masası kurun ve ihtiyacınız olan parayı nakit olarak alın. Gelen onaylarla zaman kaybetmeden PTT matiklerinden veya şubelerinden nakit ödeme alın. 1840 yılında kurulan ve şu anda Türkiye'nin en güvenilir kuruluşlarından biri olan PTT olarak faaliyet gösteren Posta ve Telgraf Teşkilatı, aktif bankalarla birlikte vatandaşlarla birlikte çalışarak müşterilerimize verdiği destek sözünü yerine getirmektedir. İhtiyaçlarınızı ertelemeyin ve aldığınız destekle çözüm bulun.