TCKN son hanesi 6,8 olanların hesabına para yatırıldı! Bakanlık az önce duyurdu: Herkes hemen hesabına baksın!













TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEMELER

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığı ve ödemelerin yapıldığı bilgisi verildi. Tarım alanında pek çok ürüne zam haberleri gelirken çiftçilerin üretim alanında zorlanmasıyla beraber rekolte seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başlandı. Tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçileri kalkındırmak nedeniyle belirli aşamalarda destek ödemeleri düzenleyen bakanlık destek ödemelerin duyurusunu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik olarak tarımsal desteklerde bulunurken çiftçilerin hesabına 972 milyon 333 bin TL aktarıldığı bilgisi verildi. Ödemeler 3 aşamalarda yapılırken TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak bilgiler verildi.Hububat-Baklagil-Dane Mısır Desteği kapsamında 956 milyon 455 bin 159 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 13 milyon 743 bin 303 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 134 bin 538 lira.8 1-3-5-6-7-8-9 27.01.2023 Saat 18.00'den sonra, 0 - 2 - 4 0 - 2 - 4 03.02.2023 Saat 18.00'den sonra ödemeler hesaplara aktarılacak.