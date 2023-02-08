TCKN son hanesini kontrol edin! Ziraat Bankası bu kişilere 55 bin TL ödüyor

Ziraat Bankası yaptığı bir açıklamada TC Kimlik numarasının son basamağı 1 ila 7 arasında olan vatandaşlara 54 bin TL ödenek vereceğini bildirdi! Ziraat Bankası, hızlı ve güvenli ödemeler sunmak için devlet bankası olarak hizmet veriyor. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları üzerinden başvuru yaparak, nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir. Başvurular kredi notu ve sicil durumlarına göre değerlendirildiğinden, sadece banka kredi notu ve sicilinin düzgün olanlar destek alabilir. Ziraat Bankası, düşük faizli kredi ödemeleri sunmaktadır. Banka müşterisi olarak, daha avantajlı kredi paketlerinden faydalanabilir ve kredi limiti 54000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olabilir.
Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi
Ziraat Bankası, gelir belgesine ihtiyaç duymayan kişilerin tercih ettiği bankalardan biridir. Bu kampanyada, nakit kredisi olanlar için gelir belgesi gerektirmeyen ödemeler yapılır. Sigortalı olarak çalışanlar ve emekliler için, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi için 3 ay ertelemeli bir işlem yapılır. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içinde sonuç alır ve onaylanan tutar hesaplarına yatırılır. Emekli maaşı üzerinden yapılan başvurular da kabul edilir. Ziraat Bankası, müşterilerine uygulamayı kullanarak kredi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır. Bankanın mobil uygulaması kullanılarak başvuru yapıldığında, müşteriler uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerini yapabilir, şubeye gitmeden ve masrafsız olarak. Ziraat Mobil uygulamasına başvuru için, internet şifresi oluşturmak yeterlidir. İnternet bankacılığı şifresiyle birlikte, aynı gün içinde başvuru yapılabilir.