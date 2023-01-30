TCKN son numarası 0,2,4 olanlar dikkat! Cuma günü hesabınıza binlerce lira para yatacak!













Tarımsal destek ödemeleri hakkında beklenen açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ödeme tarihlerini sosyal ağlardan açıkladı. Edinilen bilgiye göre bugün T.C. Kimlik numarasının son hanesi bu ödemeyi saat 18:00'den sonra alacaktır. Öte yandan, T.C. Son numarası 0-2-4 olanlar, 3 Şubat'ta ödeneğini alabilecek.Destek ödemelerinin ödenmesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:“972 milyon 333 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.”