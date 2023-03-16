TCKN son rakamı 4,6,0 olanlar dikkat! Hemen IBAN numaranızı kontrol edin: 30.000 TL ödemeler yapılıyor!

Mart ayı içerisinde geçerli olan kampanya o banka tarafından yapılmaktadır. 30.000 TL ödeme imkanı sunan banka TC kimliğiniz ile gerçekleştirilecektir. Başvuru yaptığınız gün hesabınıza yatırılacaktır. Başvuru şartları nelerdir? Başvuru için son tarih ne zamandır? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKA 30.000 TL ÖDEME YAPACAK!TC kimlik kartınızın son rakamı ile gerçekleştirilen kampanya dahilinde 30.000 TL ödeme sunulmaktadır. Yapı kredi tarafından ihtiyaç kredisi kapsamında kampanya devam etmektedir. Mart ayına kadar geçerli olan kampanya uzatılarak mart sonuna kadar devam edecektir.
Uygun faiz ile ihtiyaç kredisinden faydalanabileceksiniz. Başvurular kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilecektir. Yapı Kredi TC kimlik kartınızda bulunan kimlik numaranız üzerinden sorgulatma işlemi gerçekleştirmektedir. Sorgulama ardından nakit ihtiyaç kredisi kapsamında hesabınıza paranız aktarılacaktır. 30.000 TL ödeme için 36 aya varan taksit ve uygun faiz oranları sunulmaktadır. Nakit ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS seçeneği ile işlemler halledilebilir. Ücretli SMS ileterek kredi onayı sağlanması halinde başvurular tamamlanır ve ardından nakit ihtiyaç kredisinden faydalanmış olunacaktır. SMS başvurusu için 'bireysel' yazarak 'TC kimlik numarası' boşluk 'aylık geliriniz' boşluk bırakarak 'doğum tarihi' yazıp 4411'e göndermeniz yeterli olacaktır. Başvurunuz değerlendirilerek onay alması halinde hesaplarınıza krediniz yatırılacaktır. Aynı zamanda Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden de başvurularınızı yapabilirsiniz.