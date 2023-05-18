Merkez bankası realizasyon önlemlerini sürdürerek döviz talebini kısmak için harekete geçiyor. Merkez bankasından sözlü talimatla bankalara iletilen karara göre, bankaların günlük döviz alım limitlerinde indirime gidildi.
EKONOMİ
18 Mayıs 2023 - 13:18
TCMB, bankalara talimat geçti: Günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı!
Merkez bankası döviz talebini kısmaya devam ediyor. Yüzde 10 TL dönüşüm oranı sağlayamayan bankalara kalan kısımlar için 6 ay süreyle rehin verileceği açıklandı. Yeni karar gereği bankaların günlük döviz alımlarının limitleri yüzde 25 oranında düşürüldü.
EKONOMİ
18 Mayıs 2023 - 13:18