EKONOMİ
18 Mayıs 2023 - 13:18

TCMB, bankalara talimat geçti: Günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı!

Merkez bankası döviz talebini kısmaya devam ediyor. Yüzde 10 TL dönüşüm oranı sağlayamayan bankalara kalan kısımlar için 6 ay süreyle rehin verileceği açıklandı. Yeni karar gereği bankaların günlük döviz alımlarının limitleri yüzde 25 oranında düşürüldü.

EKONOMİ
18 Mayıs 2023 - 13:18
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TCMB, bankalara talimat geçti: Günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı!


Merkez bankası realizasyon önlemlerini sürdürerek döviz talebini kısmak için harekete geçiyor. Merkez bankasından sözlü talimatla bankalara iletilen karara göre, bankaların günlük döviz alım limitlerinde indirime gidildi.

DÖVİZDE TALEP ARTTI

Ayrıca, bankaların acil olmayan kurumsal döviz ihtiyaçlarını TL üzerinden gerçekleştirilen döviz sözleşmelerine aktarmaları istenmektedir. Döviz koruma mevduat hesaplarının vadesi geldikçe dövize talep arttı. Merkez bankasının hamlesi, bu talebi dizginleme girişimi gibi görünüyor.



TCMB, bankalara talimat geçti Günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı

DÖVİZE KARŞI ADIM ATILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Merkez bankası seçimden önce şirketlerin döviz satışını sınırlama kararı almıştı. Hafta başından beri bazı hamleler yaptı. Menkul kıymet yaratma uygulamasında değişiklikler olmuştur. Gerçek kişiler için yabancı para birimini TL'ye çevirme ek yükümlülüğü yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştır. 28 Temmuz'dan sonra bu oran yüzde 30'a çıkacak.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALIMI KARARI

Bu arada merkez bankası, bireysel kredi kartı nakit avans ve belirli limitlerin üzerindeki mücevher alımlarında değişiklik yaptı. Dolayısıyla bu giderlerin yüzde 30'u teminata tabidir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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