TCMB'den 2023 yıl sonu enflasyon tahmini!







YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 27,9











Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl ikinci enflasyon raporu verilerinde enflasyon tahminini değiştirmedi. Ankara'da enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyona ilişkin tahminini 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 olarak koruma konusunda bir görüş birliğin varıldığını söyledi.TCMB Başkanı Kavcıoğlu, istikrarlı döviz kurları, iyileşen beklentiler ve düşen emtia fiyatlarının enflasyonu aşağı tutmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Bankanın, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22'den yüzde 27,9'a yükselttiği bildiren Kavcıoğlu, 2023 için tahmini ortalama petrol fiyatının ise 80,8 dolardan 78,1 dolara düştüğünü aktardı.Tahmin yapılırken düşen enerji fiyatlarının da dikkate alındığını vurgulayan Kavcıoğlu, bunun yılın geri kalanında yurt içindeki gıda fiyatlarında yurt dışı fiyatlarıyla daha uyumlu bir seyir izleyeceği yönündeki beklentileri de yansıttığını söyledi.