TCMB'den 2023 yıl sonu enflasyon tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl ikinci enflasyon raporu verilerinde enflasyon tahminini değiştirmedi. Ankara'da enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyona ilişkin tahminini 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 olarak koruma konusunda bir görüş birliğin varıldığını söyledi.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 27,9
Tahmin yapılırken düşen enerji fiyatlarının da dikkate alındığını vurgulayan Kavcıoğlu, bunun yılın geri kalanında yurt içindeki gıda fiyatlarında yurt dışı fiyatlarıyla daha uyumlu bir seyir izleyeceği yönündeki beklentileri de yansıttığını söyledi.