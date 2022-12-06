EKONOMİ
06 Aralık 2022 - 12:29

TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat trend raporunu yayınladı. Raporda, enflasyonun Kasım ayı içerisinde enerji ve temel emtia grupları sayesinde gerilediğine dikkat çekildi. Kasım ayında gıda grubunun aylık fiyat hareketinin ön plana çıktığını, enerji ve temel emtia gruplarının yıllık tüketici enflasyonunu aşağı yönlü sürüklediğini açıkladı.

EKONOMİ
06 Aralık 2022 - 12:29
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TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayına ait tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 2,88 artarak yıllık enflasyonda yüzde 84,39'a gerileme yaşandığı yönündeki açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) fiyat gelişmelerine ilişkin hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştı. Merkez Bankası'nın aylık fiyatlarla ilgili gelişmeleri gösteren raporunda, Kasım ayında yıllık tüketici fiyat endeksi verilerinde gıda ürünleri hariç bütün alt gruplarda düştüğünü gösterdi. Enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı 0,98 puanla temel mal grubu yaptı. Gıda ve alkolsüz içeceklerin yer aldığı grupta yıllık enflasyonun Kasım ayı içinde 3,50 puan artarak yüzde 102,55 olduğu belirtildi.

Rapora göre, Kasım ayına ait yıllık tüketici fiyat endeksine bir önceki ay verilerine göre gıda 0,87 puan, temel mallar 0,98 puan, enerji 0,93 puan ve hizmetler 0,09 puan katkı sağladı. Alkol ve tütün altın gruplarının enflasyona etkisinde anlamlı bir değişiklik bulunamadı. Bu çerçevede, tüketici enflasyonundaki yıl genelindeki gerilemede enerji ve temel mallar belirleyici olurken, aylık bazda gıda grupları bazında fiyat hareketleri öne çıktı.



Mevsim etkilerinden arındırılan verilerle incelenmesinde B ve C endekslerinde aylık artışta gözlemlenen yavaşlama her iki endeks verilerinde de sürdürülmüş ve C endeksinde daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Böylelikle, B endeksi ve C endeksinin yıllık orandaki değişiminde sırasıyla 0,83 puan ve 1,54 puan azalma olmuş ve yüzde 76,18 ve yüzde 68,91 olarak kaydedilmiştir.

TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu

KİRA ARTIŞINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YAVAŞLAMA VAR

Hizmet fiyatlarında Kasım ayında yüzde 2,18 artış görülürken, gruptaki yıllık enflasyon 0,48 puan artış göstermiş ve yüzde 60,72'ye ulaşmıştır.

Bu dönem içinde, yıllık enflasyon verilerinde kira ile birlikte haberleşme hizmetlerinin yükseliş gösterdiği görülürken, diğer alt gruplarda gerileme kaydedilmiştir. Mevsim etkisinden arındırılan kira alt grubu aylık kira artış oranı Kasım ayında bir önceki aya göre yavaşlama görülmüştür. Telekomünikasyon alt grubunda fiyatlar telefon ve internet fiyatları kaynaklı yüzde 2,96 artarken, gruptaki yıllık enflasyon oranı yüzde 29,17'ye çıkmıştır.

Diğer hizmetler alt grubunda, bu trendde hissedilen bakım onarım hizmetleri ile birlikte, eğlence spor hizmetleri, kat hizmetleri ve sigorta hizmetlerinin de etkisiyle Kasım ayında fiyatların aylık bazda yüzde 1,41 arttığı gözlendi.

Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar Kasım ayında nispeten yatay seyretmiş ancak grup yıllık enflasyonu 1,54 puan gerilemiştir. Lokanta ve otel grubunda fiyat yüzde 80,30'a gerilemiştir.

TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu

TEMEL EMTİA ENFLASYONU YILDAN YILA DÜŞÜRÜYOR

Yıllık çekirdek enflasyon Kasım ayında 3,54 puan düşüş yaşanmış ve yüzde 76,11 olmuştur. Dönem verilerinde bütün alt gruplarda yıllık enflasyonda gerileme kaydedilmiştir. Altın dışı dayanıklı mal fiyatlarında Kasım ayında beyaz eşya, mobilya ve otomobil parçaları öncülüğünde yüzde 2,46 artmıştır. Dayanıklı mal grubu verilerinde ise yıllık enflasyondaki baz etkisi ile 2,97 puan gerilemiş ve yüzde 89,5 olmuştur.

Benzer şekilde, Kasım ayında diğer önemli emtia fiyatları yüzde 2,17 artış gösterirken, yıllık enflasyonda 3,74 puan azalma görülmüş yüzde 81,64 olmuştur. 

Giyim ve ayakkabı grubu yıllık enflasyonu, mevsimsel eğilimlerin tersine Kasım'da yüzde 1,54 azalmış ve yüzde 36,22 olmuştur.

TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu

YILLIK ENERJİ ENFLASYONU KASIM TEMEL ETKİSİ İLE GERİLİYOR

 Yıllık enerji enflasyonu Kasım ayında baz etkisiyle gerilemiş, ancak bu grup için aylık artış görece düşük kalmıştır. Enerji fiyatları Kasım'da yüzde 1,28 artarak bir önceki aya göre en düşük seviyesini gördü. Gruptaki yıllık enflasyon ise bazın da verdiği etkiyle 10,06 puan gerilemiş yüzde 118 olmuştur.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan yüzde 1,19'luk yükselişin etkisi aylık artışta hissedildi. Tüpgaz fiyatlarının da bu dönem içinde uluslararası propan ve bütan fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak yüzde 2,73 arttı. Musluk suyu fiyatlarının ise Kasım ayında yüzde 3,33 artış gösterdiği görülmüştür.

TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu

MEYVE VE SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HIZLANIYOR

Gıda ve alkolsüz içeceklerin yer aldığı grupta yıllık enflasyonun Kasım'da 3,50 puan artış gösterdiği görülmüş ve yüzde 102,55 olarak kaydedilmiştir.. İşlenmemiş gıdanın yıllık enflasyondaki oranı 5 puan artarak yüzde 97,24'e, işlenmiş gıdalarda ise 2,03 puan artarak yüzde 107,35'e yükselmiştir. Çiğ gıda grubu mevsimsellikten arındırılmış verilerin de bu dönem içinde yaş meyve ve sebze fiyat artışlarından hızlandığını göstermektedir.

Diğer işlenmiş gıdalardan pirinç, patates, bakliyat ve özellikle süt fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti. Özellikle çiğ süt fiyatlarına yansıyan tahıllı ekmekler, katı sıvı yağlar, alkolsüz içecekler, konserve sebzeler, peynir ve diğer süt ürünlerinin etkisi işlenmiş gıda fiyatlarında yüzde 5,86'lık artışla ön plana çıktı.

Alkollü içecekler ve tütün mamulleri grubunda bir önceki aya göre tütün ürünlerinin etkisiyle Kasım ayında fiyatlar yüzde 3,19 oranında artmış, yıllık enflasyon 5,61 puan artarak yüzde 83,49 olmuştur.

TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu

AYLIK ÜRETİCİ FİYAT ARTIŞI YAVAŞLIYOR

Elektrik ve doğal gaz üretiminin yanı sıra, rafine edilmiş petrol ürünleri ve ana metal sanayi fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle aylık üretici fiyatları enflasyonu Kasım ayında önemli ölçüde yavaşlamış ve böylece yıllık üretici enflasyonunu aşağı çekmiştir.

 Kasım ayında yurt içi üretici fiyatları yüzde 0,74 artarken, yıllık enflasyon 21,67 puan gerileyerek yüzde 136,02 oldu. Bu gelişmede yumuşak kur ve hammadde fiyatlarındaki gelişmeler hissedildi. Başlıca sanayi grupları incelendiğinde, başta enerji sektörü olmak üzere tüm alt gruplarda yıllık enflasyonun Kasım ayında düştüğü görüldü.

Sektörler itibarıyla aylık fiyat eğilimleri incelendiğinde, Kasım ayında elektrik, doğal gaz üretimi, rafine edilmiş petrol ürünleri ve ana metal fiyatlarının gerilediği, diğer madencilik ve taşocakçılığı, deri, kağıt ve inşaatla ilgili fiyatların gerilediği, metalik olmayan mineral ürünlerin fiyatlarının yükseldiği görülmektedir.

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