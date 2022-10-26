EKONOMİ
26 Ekim 2022 - 10:15

TCMB'DEN referans faiz oranınında indirim! Kasım ayı için 177 baz puan düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kurumsal kredilere ilişkin gösterge faiz oranını Kasım ayında 177 baz puan düşürerek yüzde 12,19 olarak açıkladı.

EKONOMİ
26 Ekim 2022 - 10:15
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TCMB'DEN referans faiz oranınında indirim! Kasım ayı için 177 baz puan düşürüldü


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı referans faiz oranını önceki iki aya paralel olarak indirdi.

KURUMSAL KREDİLERDE BELİRLEYİCİ

Merkez bankası, işletmeler için borçlanma maliyetlerini sınırlayan gösterge faiz oranını bir önceki aya göre 177 baz puan düşürerek yüzde 12,19'luk yeni bir oran açıkladı.



TCMB referans faiz oranınında indirim

Azami komisyon oranına ilişkin TCMB metninde açıklanan referans oran verilerinde Kasım ayı için aylık yüzde 1,08'den yüzde 0,95'e düşürüldüğü belirtildi. Bu indirim yıllık yüzde 13,96'dan yüzde 12,19'a düştüğü anlamını taşıyor.

Merkez Bankası, Eylül ayında yıllık bazda 100 baz puan, Ekim ayında ise 140 baz puan indirim yaptı. TCMB referans oranı, bir şirketin borçlanma maliyetlerinin belirli bir oranı aştığı durumlarda ek tahvil tutma yükümlülükleri için kullanılmaktadır.

Bu arada, son üç toplantısında faiz oranlarını 150 baz puan indirerek ve 3,5 puan artırarak yüzdee 10,5'e çeken merkez bankası, bir sonraki toplantısı öncesinde indirim sinyali verdi. Kasım ayında faiz indirimi kararı ile birlikte faiz tek haneli olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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