EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:37

TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...

Merkez Bankası toplantısından sonra belli olacak faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merkez Bankası faiz kararı yalnızca belirli tarihlerde açıklandığı için son karar Eylül ayı içinde düzenlenecek toplantıdan sonra açıklanacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:37
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TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...


Merkez Bankası faiz kararının belli olacağı tarih heyecanla araştırılıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilecek toplantı sonrasında, faiz kararının aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası toplantısının tarihi açıklandı mı?

Merkez Bankası toplantısı 22 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek.

Son toplantıda hangi kararlar alındı?



Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin tersine haftalık gösterge repo faizinde indirim uyguladı.

 merkez bankası faiz indirim kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplantısından sonra yapılan açıklama doğrultusunda, haftalık repo faiz oranı %14,00 seviyelerinden %13,00 seviyesine düşürüldü.

Merkez Bankası, geçtiğimiz senenin son dört toplantısında faizlerde toplamda beş yüz baz puan indirimi yapmış, bu senenin ilk yedi toplantısında ise faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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