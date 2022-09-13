TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...







Merkez Bankası toplantısının tarihi açıklandı mı?

Son toplantıda hangi kararlar alındı?







Merkez Bankası faiz kararının belli olacağı tarih heyecanla araştırılıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilecek toplantı sonrasında, faiz kararının aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.Merkez Bankası toplantısı 22 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek.Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin tersine haftalık gösterge repo faizinde indirim uyguladı.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplantısından sonra yapılan açıklama doğrultusunda, haftalık repo faiz oranı %14,00 seviyelerinden %13,00 seviyesine düşürüldü. Merkez Bankası, geçtiğimiz senenin son dört toplantısında faizlerde toplamda beş yüz baz puan indirimi yapmış, bu senenin ilk yedi toplantısında ise faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.