TCMB Kasım ayı faiz kararında bir ilk! Dolar, altın, euro'da son durum ne? Piyasalarda hareketlilik







TCMB faiz kararı ne oldu?

Faiz kararı sonrası dolar, altın, Euro ne oldu?







Türkiye’de enflasyon rakamları yukarı yönlü seyrederken Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı merak ediliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu’nun Kasım ayı faiz toplantısı gerçekleşti. Bir önceki ay politika faizi 150 baz puan indirilmişti.TCMB Kasım ayı faiz kararında 150 baz puan indirim yapılarak faiz oranı yüzde 9’a çekildi. Böylelikle aylar sonra ilk kez faiz tek haneye inmiş oldu. Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanması ardından dolar ve altında da hareketlilik yaşandı. Piyasaların beklediği karar ile politika faizi yüzde 10,5’den yüzde 9’a çekildi.Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında vatandaşlar dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki hareketliliği merak ediyor. Bilindiği üzere faiz kararının açıklanması ardından piyasalarda büyük bir hareketlilik kendini gösteriyor. Merkez Bankası’nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9’a çekmesi sonrasında dolar ve Euro tarafında beklenen bir hareketlilik gerçekleşmedi. Dolar 18,62 TL seviyesini korudu. Daha önce doların altında kalan Euro ise elini güçlendirmeye devam ediyor. Euro 19,34 TL’den işlem görüyor. Gram altında ise faiz kararı sonrası hareketlilik kendini gösterdi. Bir önceki gün 1040 TL seviyesinde olan gram altın, faiz kararının açıklanması sonrasında 1052 lira seviyesine yükselerek günü aynı seviyeden kapattı. Merkez Bankası Ekim ayı PPK toplantısında uzun süredir sabit bıraktığı politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12’den yüzde 10,5’ye çekmişti. Kasım ayında da aynı politikayı izlemeye devam eden TCMB, bu ayda da yine 150 baz puan indirim yaparak yüzde 10,5 olan faizi yüzde 9’a çekti. Piyasalardaki hareketlilik ilerleyen günlerde de takip edilmeye devam edecek.