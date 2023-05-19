EKONOMİ
19 Mayıs 2023 - 12:40

TCMB, nakit avans ve KMH'daki sınırlamaları kaldırdı!

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit avans kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunmadığı belirtildi.

EKONOMİ
19 Mayıs 2023 - 12:40
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TCMB, nakit avans ve KMH'daki sınırlamaları kaldırdı!


Merkez Bankası'nın bankalara yönelik direktifleri, nakit avans ve ayrıca kredili mevduat hesapları (KMH) konusuna açıklık getirdi. Yönerge, kredi kartlarından veya çek hesaplarından nakit avans kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadığını söylüyor.

Merkez bankası, kredi kartlarından veya kredili mevduat hesaplarından nakit avans kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Diğer taraftan; konut, tarım, esnaf, KOBİ kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, finansal kuruluş kredileri, kurumsal kredi kartları ve tüketici kredili mevduat hesapları kredi büyümesine göre teminatlandırmadan muaf tutulmuştur.



TCMB, nakit avans ve KMH'daki sınırlamaları kaldırdı

NAKİT AVANS VE KMH SINIRLAMALARI KALKTI

TCMB'nin bu hafta başındaki düzenlemesi, kredi kartı nakit avansı ve kredi kartıyla kuyumculuk alım satımının menkul kıymetler rejimi kapsamına alınmasını getirdi. Dün, düzenlemelerin uygulanmasıyla ilgili olarak bankalara talimat gönderildi.

Buna göre, kart bozdurma, kredili mevduat hesapları ve kuyumculuk giderleri 15.000 TL'yi aşmış ve menkul kıymet yükümlülüğüne konu olmuştur. Ayrıca banka, kredili mevduat hesabı limitlerini de düşürdü. Bugünkü kararla anlaşma sona erdi.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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