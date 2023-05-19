Merkez Bankası'nın bankalara yönelik direktifleri, nakit avans ve ayrıca kredili mevduat hesapları (KMH) konusuna açıklık getirdi. Yönerge, kredi kartlarından veya çek hesaplarından nakit avans kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadığını söylüyor. Merkez bankası, kredi kartlarından veya kredili mevduat hesaplarından nakit avans kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Diğer taraftan; konut, tarım, esnaf, KOBİ kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, finansal kuruluş kredileri, kurumsal kredi kartları ve tüketici kredili mevduat hesapları kredi büyümesine göre teminatlandırmadan muaf tutulmuştur.
EKONOMİ
19 Mayıs 2023 - 12:40
TCMB, nakit avans ve KMH'daki sınırlamaları kaldırdı!
TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit avans kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunmadığı belirtildi.
EKONOMİ
19 Mayıs 2023 - 12:40