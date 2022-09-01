Tdp Genel Başkanı Sarıgül'den Af Çağrısı













'sini Kırklareli'nde yaptı.Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir takim ziyaretlerde bulundu. Sarıgül ve beraberindekiler, baş bölgesinde Kırklareli Açık Cezaevi Lüleburgaz Yerleşkesi önünde bilgi verdi. Türkiye'de 57. af çağrısını Lüleburgaz'dan yaptığını söyledi. Siyasi partilere af çağrısında bulunan Sarıgül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusu ile ilgili gerekli hazırlıkların yaptığını belirterek memnuniyet duyduğunu söyledi. Sarıgül, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin afla ilgili hazırlık yaptığını duyuyorum, çok fazla değerli buluyorum. MHP'nin hazırlayacağı af yasasıyla bizim hazırladığımız af yasamız arasında çok fazla büyük bir benzerlik var. Diğer siyasi partileri de MHP'nin af çağrılarına hem bir cevap vermeye davet ediyorum” dedi.Açıklamalarının ardından Sarıgül ve beraberindekiler ilçede esnaf ziyareti yaptı.