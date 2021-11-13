SİYASET
13 Kasım 2021 - 00:08

TDT'ye Aksakallılar başkanı olarak atanan Binali Yıldırım'dan teşekkür mesajı!

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) başına Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak ataması yapılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir teşekkür mesajı yayımladı. Yıldırım mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm TDK başkanlarına yeni görevi kendisine verdikleri için teşekkürlerini iletti.

SİYASET
13 Kasım 2021 - 00:08
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TDT'ye Aksakallılar başkanı olarak atanan Binali Yıldırım'dan teşekkür mesajı!
Türk Konseyi 8'inci Zirvesin'de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını duyurdu. Erdoğan, Binali Yıldırım'ın tecrübesi ve birikimiyle, konseydeki çalışmalara her alanda katkı sağlayacağını söyledi.




Yeni görevi kendisine bildirildikten sonra bir teşekkür mesajı yayımlayan Binali Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nde tarihi kararlar alındığını ve zirvede Türk Konseyi adının bundan sonra "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinin herkes için hayırlı olmasını diledi. Son 2 yıldır dönem başkanlığı yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan halkına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri ve kendisini de Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak ataması nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.
 
# binali yıldırım# Türk Devletleri Teşkilatı# Aksakallılar başkanı
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