TDT'ye Aksakallılar başkanı olarak atanan Binali Yıldırım'dan teşekkür mesajı!

Türk Konseyi 8'inci Zirvesin'de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını duyurdu. Erdoğan, Binali Yıldırım'ın tecrübesi ve birikimiyle, konseydeki çalışmalara her alanda katkı sağlayacağını söyledi.Yeni görevi kendisine bildirildikten sonra bir teşekkür mesajı yayımlayan Binali Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nde tarihi kararlar alındığını ve zirvede Türk Konseyi adının bundan sonra "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinin herkes için hayırlı olmasını diledi. Son 2 yıldır dönem başkanlığı yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan halkına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri ve kendisini de Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak ataması nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.