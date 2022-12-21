SPOR
21 Aralık 2022 - 17:52

Teaira McCowan, en değerli oyuncu seçildi.

EuroCup Kadınlar'da Aralık ayının en değerli oyuncusu Teaira McCowan seçildi.

SPOR
21 Aralık 2022 - 17:52
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Teaira McCowan, en değerli oyuncu seçildi.


Galatasaray Çağdaş Faktoring forması giyen Teaira McCowan, EuroCup Kadınlar'da Aralık ayının en değerli oyuncusu seçildi.

 



McCowan, Aralık ayında çıktığı maçlarda 26.5 sayı, 12.5 ribaund, 3.5 asist ve 33 verimlilik ortalamasıyla mücadele etti.

 

Sezon başında Galatasaray Çağdaş Faktoring'le sözleşme imzalayan basketbolcu, sarı kırmızılı formayla ligde 4, EuroCup Kadınlar'da 2 olmak üzere toplam 6 maça çıktı.

 

A Milli Kadın Basketbol Takımımızla da Eurobasket elemelerinde 2 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 27 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.

 

26 Eylül 1996 doğumlu 26 yaşındaki basketbolcu, 2019 WNBA Draft'ında Indiana Fever tarafından 1. tur 3. sıradan seçildi. Teaira, 3 sezon boyunca Indiana forması ile 88 maçta 10.7 sayı, 8.8 ribaunt istatistikleri ile sahada yer aldı.

 

Geçtiğimiz sezon, ülkemizde Ormanspor formasıyla mücadele etti. Oynadığı 32 maçta 27.9 verimlilik puanı ortalaması tutturan McCowan, 2021-22 sezonunda ligin en değerli oyuncusu oldu.

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arda müldür
arda müldür
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