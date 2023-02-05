TEB'de hesabı olan yaşadı: 2 gün içerisinde bunu yapan 15.000 TL alabilecek!

Türkiye ekonomi Bankası'nda (TEB) hesabı olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek yeni kampanya! Bu kampanya doğrultusunda TEB müşterisi olan herkes 15 bin TL kredi alabilecek. Nakit kredi kullanmak isteyenler, belirlenen politikalar ile kredi ödemeleri için uygun faiz oranları sunulmaktadır. Kredi için tek şart ise TEB müşterisi olmak.
15 BİN TL KREDİ ALABİLMEK İÇİN NE YAPILMALI?
TEB'in bireysel müşterisi olan vatandaşlar, yaptıkları başvuruların sonrasında 12 ay vadeye kadar bir ödeme tablosu sunuluyor. Ocak ve Şubat ayları içerisinde düşük faiz oranlarıyla birlikte bu krediyi kullanabilecekler. Bu kampanyadan yararlanabilmek için elinizi çabuk tutmanız gerekmektedir. 3 gün içinde yapacağınız başvurularda banka sizlere daha düşük faiz oranları sunmaktadır. Bankanın resmi internet sitesinden başvuru yapabilir ya da internet bankacılığı aracılığıyla 'cepteteb' uygulamasından kredinizi kullanabilirsiniz.
TEB'den 15 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TEB, düşük kredi notu olan vatandaşlara kredi sağlayan bankalardan biri olmakla birlikte sağladığı bu kampanya, düşük faizle kredi kullanabilmenize olanak tanıyacak. 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç krediniz, TEB tarafından başvurunuzun onaylanması halinde kullanılabilir hale gelecek. Sigorta durumunuzda bir pürüz yok ise ve banka siciliniz iyi ise anında 15 bin TL'ye kadar ihtiyac krediniz kullanıma hazır olacak. TEB şubelerine giderek kredi başvuru işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. TEB Bankası üzerinden internet sitesinden ya da SMS ile başvuru yapmamalısınız. Eğer kredi notunuz düşük ise TEB, kredi için onay vermeyecektir. TEB müşterisi olmak için https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-musteri-basvurusu#Step1 internet adresinden başvuru yapabilirsiniz.