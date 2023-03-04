TEB'de hesap açtıranlara müjdeli haber! Bugün başvuran 3 gün sonra 15.000 TL ödeme alıyor

Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri sayılarını artırmak için kredi kampanyalarına devam ediyor. Peki TEB ihtiyaç kredisi nasıl çekilir? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEB 15 BİN TL KREDİ KAMPANYASITEB tarafından paylaşılan haberlere göre banka müşterisi olup bankada hesap açtıran kişiler 15 bin TL kredi çekme şansı yakalayacak. TEB kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için müşterilerin banka tarafından belirlenen kredi notuna sahip olması gerekiyor. Kredi notu olan müşteriler 15 bin TL kredileri 12 ay vadeyle çekebilecek. TEB tarafından belirlenen kredi puanı ise 1400 olarak öğrenildi. Krediyi çekebilmek için vatandaşların TEB üzerinde hesapları olması gerekiyor. TEB kredi başvuruları internet bankacılığı, mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.
Kredi puanı 1400 üzerinde olan ve bankada hesap açan müşteriler kredi başvurusunu yaparak dakikalar içinde ödemelerini alabiliyor. Kredi notu kişinin daha önce bankalardan çektiği kredi, kredi kartı borcu gibi durumlara göre belirleniyor. Eğer kişi ödemelerini düzenli yaparsa kredi puanları olumlu oluyor. Ancak ödemeler düzensiz ve gecikmeye girerse kişilerin kredi puanları epey düşüyor. Kredi puanını bilmeyen ve kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yakın TEB şubesine giderek kredi puanlarını öğrenebilir ve kredi başvurusunu yaparak olumlu sonuçlanması halinde ödemelerini dakikalar içinde alabilirler.