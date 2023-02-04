TEB'in 400 TL Bonusu ile Eğitim Birikiminizi Maksimize Edin!

Yaklaşan okul sezonuna ekstra bir destekle hazırlanın. TEB Bireysel kredi Kartı'nızla 1-28 Şubat tarihleri arasında eğitim kurumlarında tek seferde yapacağınız 20.000 TL-50.000 TL arası eğitim harcamalarınıza 200 TL, 50.000 TL üzeri eğitim harcamalarınıza ise 400 TL bonus hediye. TEB, eğitim harcamalarının yükünü hafifletmek için bu kampanyayı özenle planladı. Bu muhteşem fırsatı kaçırmayın.
İşte bilmeniz gerekenler: Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, kaçınılmaz harcamalara hazırlıklı olmak çok önemli. Türk ekonomi Bankası TEB, eğitim harcamalarınız için 400 TL bonus sunarak size yardımcı olmak için burada. Detayları aşağıda bulabilirsiniz... CEPTETEB uygulaması ile online olarak rahatlıkla kampanyaya katılabilirsiniz. Ya da 4616'ya EGITIMBONUS yazarak mesaj atabilirsiniz. 1-28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan kampanya, sadece eğitim kurumlarındaki masraflar için geçerli. Bunun dışında kırtasiye, kitap gibi harcamalar için kullanılamaz. Ayrıca her müşteri maksimum 400 TL alabilir. Kampanya ile ilgili diğer bilgiler:
Katılım Şartları:
Bonus Yükleme Tarihi: 4 Mart 2023 Bonus Geri Alım Tarihi: 19 Mart 2023 Detaylı bilgi için TEB resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz; https://www.teb.com.tr/firmaniz-icin/egitim-harcamalariniza-bonus-ticari/