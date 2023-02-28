TEB milyonları paraya boğacak! 10.000 TL'ye ihtiyacı olanlara özel kampanya duyuruldu

TEB BANKASINDAN YENİ KAMPANYA!
Türk ekonomi
Bankası (TEB) yeni bir kredi
kampanyası ile geldi. TEB’in bu kampanyası ile ihtiyacı olanlar ihtiyaçlarının anında giderebilecek. Şubat ayından sonra faizler ortalama yüzde 2,21 seviyelerine çıkarken TEB müşterilerine ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,45 oranından kredi alma imkanı tanıyor.
TEB’in bu kredisi hem kendi banka müşterileri için geçerli olacak hem de diğer banka müşterileri için geçerli olacak. Bu kredi ile ister 5 bin lira ister 100 bin lira ya kadar kredi çekilebilinecek. Üstelik kredilere başvurularda bugünden itibaren başlıyor.
KREDİLER NE KADAR VERİLECEK?
Kampanyalı olarak sunulan bu kredi imkanıyla 10 bin lira ihtiyaç kredisi yüzde 1,45 faizle 36 ay vade seçeneği ile ödeme imkanı sağlayacak. 10 bin lira ihtiyaç kredisi için müşteriler de 376 lira aylık ödeme yapacak. Bu kadar uygun vadeli ve uygun faizli krediyi duyanlar ise hemen bankalardan bu konu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. 10 bin lira ihtiyacını karşılamayan 20 bin lira çekecek müşteriler için de yine aynı koşullarda 752 lira aylık geri ödemelerle 20 bin lira kredi çekilebiliyor. 30 bin lira çekmek isteyen müşteriler de yine aynı şekilde hem cazip vade seçeneğinden hem de uygun faizlerden yararlanarak bin 128 lira aylık geri ödeme ile kredi çekebilecek. 50 bin lira çekmek isteyenler ise bin 881 lira geri ödeme yapabilecek. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen kişilere maksimum 100 bin lira ödeme yapılacak. 100 bin lira ödeme almak isteyen kişilerin ise aylık ödemeleri 3 bin 790 lira olacak.