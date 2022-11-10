TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi

Yeni yıl öncesi emekli maaş promosyonlarına yönelik kampanyalar devam ediyor. Henüz maaşını hangi bankaya taşıyacağına karar vermeyenler en yüksek promosyon veren bankayı araştırıyor. SGK tarafından bankalarla yapılan emekli maaş promosyon anlaşmaları ile emeklilere yüksek tutarda ödemeler yapılıyor. Promosyon yarışına dahil olan bankalardan biri de TEB oldu. TEB emekli promosyonu kampanyası devam ediyor Özel bankalar arasındaki maaş promosyon rekabeti devam ederken TEB tarafından verilen yüksek tutarlı promosyon dikkat çekiyor. Kasım ayı boyunca TEB’in vereceği emekli maaş promosyonu açıklandı. Böylece emekliler maaşlarını TEB’e taşıyarak yüksek tutarlarda nakit ödeme elde edebilecekler. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 3 yıl boyunca kalma sözü veren müşteriler, aynı zamanda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı da verdiklerinde toplam 7 bin TL’ye kadar promosyon alabiliyorlar. Promosyonlar emeklilerin maaş miktarına göre belirleniyor. Bu nedenle verilebilecek en yüksek tutar 7 bin TL olarak belirlendi. TEB emekli maaş promosyonu kampanyasında miktarlar maaşlara göre şu şekilde olmaktadır: Maaşı 3 bin 499 TL’ye kadar olanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ila 7 bin 499 TL arası maaş alanlara 4 bin 900 TL, 7 bin 500 TL ila 9 bin 999 TL arası maaş alanlara 6 bin 300 TL , 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara ise 7 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşını TEB’e taşıyanlar 7 bin TL’ye kadar nakit promosyonu alarak ek gelir elde edebiliyorlar. Buna ek olarak bir de emekli yakınlarını maaşını TEB’e taşımaları için ikna eden müşterilere de getirecekleri her bir kişi için 250 TL, toplamda 500 TL ödeme yapılıyor. Böylelikle hem maaşını TEB’e getiren emekliler, hem de referans olan yakınları ek ücret alabiliyor. Söz konusu promosyon tutarları 1 Kasım tarihinden itibaren TEB müşterisi olan emekli maaş müşterilerini kapsıyor. Emekli müşterilerin promosyon ödemeleri alabilmesi için kampanya dönemi içerisinde 36 ay yani 3 yıllık emekli taahhütnamesi vermesi ve bankada en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri gerekiyor.