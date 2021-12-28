SPOR
28 Aralık 2021 - 01:04

Tedbir kararına itiraz eden WhatsApp ve Facebook'a ret kararı!

Whatsapp tarafından mahkemeye gönderilen tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin dosyayı değerlendiren Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, söz konusu talebi geri çevirerek ret kararı verdi itiraz için Rekabet Kurumu'nu haklı buldu.

SPOR
28 Aralık 2021 - 01:04
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Tedbir kararına itiraz eden WhatsApp ve Facebook'a ret kararı!
Rekabet Kurulu, 11 Ocak tarihinde Facebook ile Whatsapp hakkında resen bir soruşturma başlatmış ve bu kapsamda geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti. Rekabet Kurulu'nun geçici tedbir kararının iptali için ise Facebook ve Whatsapp tarafından mahkemeye itiraz dilekçesi göndererek dava açmıştı.







İtiraz davasını incelemeye alan Ankara 4. İdare Mahkemesi ise yapılan itirazı haksız bularak davanın reddine karar verdi.  13 Aralık'taki kararıyla davanın reddine karar verildi. Verilen karar gerekçe olarak ise mahkeme heyeti, soruşturma sonucunda elde edilen verilerin tekrar geriye alınması ve aynı zamanda da kullanılmasının kişisel verilerin korunması kuralına aykırı olabileceği belirtirken bu durumun telafisi olmayan başka durumları da ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.


Karar açıklamasında ayrıca, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararının alınmasında hukuka ve mevzuata aykırı herhangi bir durum bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi. 
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