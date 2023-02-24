Tedbirlerinizi alın yağışlar sert vuracak: Meteoroloji o illeri uyardı!







ÖNLEM ALMAYAN YANACAK! ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE ÇOK KUVVETLI YAĞIŞ OLACAK! METEOROLOJİ PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN ALARM VERDİ

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:







ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT:

İç kesimleri yüksek olan Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da, özellikle eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Bu nedenle, herkesin dikkatli ve tedbirli olması önemlidir. MARMARA

Hava durumu tahminlerine göre, bölgenin parçalı bulutlu olacağı ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu EGE

Hava tahminlerine göre, bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ

Hava tahminlerine göre, bölgenin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak, bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor. ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 18°C

Az bulutlu K.MARAŞ °C, 17°C

Az bulutlu İÇ ANADOLU

Hava tahminlerine göre, bölgenin parçalı ve az bulutlu başlayacağı, ancak zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği gibi, bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı da bekleniyor. ANKARA °C, 12°C

ESKİŞEHİR °C, 15°C

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu BATI KARADENİZ

Hava tahminlerine göre, bölgenin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Ayrıca, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yağmurlu bir hava bekleniyor. Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, iç kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor. BOLU °C, 12°C

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Hava tahminlerine göre, bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, genel olarak yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların yağmur şeklinde olması planlanırken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. AMASYA °C, 12°C

SAMSUN °C, 11°C

TRABZON °C, 11°C

Hava tahminlerine göre, bölgenin çok bulutlu bir hava ile yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor. Yağışların kuvvetli olacağı ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. DOĞU ANADOLU

Hava tahminlerine göre, bölgenin parçalı ve az bulutlu bir hava ile kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Şırnak çevrelerinde yağmurlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanabilirken, bölgenin batısında yer yer pus ve sis öngörülüyor. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. ELAZIĞ °C, 12°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Hava tahminlerine göre, bölgenin parçalı ve az bulutlu bir hava ile doğusunun yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere yağmurlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği gibi, yer yer pus ve sis de bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 14°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre çok önemli bir duyuru yapıldı. MGM'den bugün yapılan duyuruda, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Sinop, Batman ve Siirt kıyılarının birlikte yağmurlu geçeceği belirtildi. Doğu Karadeniz ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karışık yağmur ve kar yağışı. Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve açık olacak. Ayrıca yağışların Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiği bildirildi. İç ve doğu kesimlerde don, kar ve sisin yanı sıra ara sıra sulu kar ve pus bekleniyor.MGM'den yapılan açıklamada, hava sıcaklığının kuzey bölgelerde düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı, genel olarak mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgar genel olarak kuzeyden esecek, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Trabzon'un doğusundaki yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde, 800-900 metre üzerinde yoğun kar yağışları bekleniyor. Bu yağışların akşam saatlerinde daha da şiddetleneceği ve 500-600 metre üzerinde de etkili olacağı öngörülüyor. Ancak cuma günü sabah saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu yoğun kar yağışları nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Bu nedenle, herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Parçalı, zamanla çok bulutluParçalı, zamanla çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluParçalı, zamanla çok bulutluParçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurluParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlıParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere yağmurluParçalı ve az bulutlu