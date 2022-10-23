Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru toplum!







SUÇUN MAĞDURU TÜM TOPLUMDUR"











"ZARAR KARŞILANACAK İSE ÖNEMİ YOKTUR"

Tefecilerden para alan bir vatandaş, mağdur olduğunu iddia ederek mahkemeye çıktı. Mahkeme, tefecilikle suçlanan şahsı mahkum etti. Davalı, mağdur ve vergi dairesi avukatı kararı temyiz etti. Örnek karara imza atan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tefecilerden para alanların mağdur olmayacağını vurguladı. Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun, Kanun'un "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü bölümünün dokuzuncu bölümünde düzenlendiği, mağdurun mağdur olduğu ifade edildi. Suçun mağdurunun tüm toplum olduğu vurgulandı ve kararda şu ifadelere ter verildi:"Tefecilik ilişkisinde, faiz karşılığında gönüllü olarak borç para alan kişi, kişisel çıkar ilişkisine taraf olur ve pratik anlamda pasif bir suç faili olur. Ancak; kanun koyucu izlemiş olduğu suç siyaseti gereğince tefecilik fiilinin aktif failinin kolaylıkla tespitinin sağlanması amacı ile ödünç para alan kişiyi cezalandırmamıştır. Bu durumda, tefecilik fiilinin pasif faili Tefecinin suç mağduru konumunu kabul edemez. Muhakemeleri Kanunu'nun 237. maddesi uyarınca suçu doğrudan işlemeyen davacının katılma hakkı bulunmadığı ve bu nedenle cezaya itiraz hakkı bulunmadığı için davacının temyiz başvurusu reddedilmiştir."Karar, faiz, komisyon veya diğer isimler karşılığında tefecilerin doğrudan suç mağduru olmadığını belirtiyor. Belirtilen kararda bu kişilerin maddi zararlarının dikkate alınması mümkün değildir. Nitekim müteahhitler Kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak tefecilik sözleşmesi akdedilmesi nedeniyle kanunun korumasından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanamazlar. Buna göre tefecilik suçuna ilişkin hükümlerde Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi yer almaktadır. Hüküm uygulanırken aynı kanunun 231/6-c maddesinde “tazminat tazmini” şartı aranmamaktadır. Bu açıklamalardan önce kayıt, bilgi ve belgeler çerçevesinde mahkemece davalıya hükmün yayımının ertelenmesinin kabul edilebilir olup olmadığı sorulduktan sonra hükümler çerçevesinde inceleme yapılması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5 ve 231/6-a-b'si gerekçe gösterilerek, "karşı tarafın zararı giderilmemiştir" ve davalının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesini uygulamama kararı iptal sebebidir. Davalı ve vekilinin itirazları nedeniyle davacıya ödenecek ödenek bu hususta uygun görüldü, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 321. makale. Madde uyarınca kararın bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.