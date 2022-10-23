Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru toplum!

Tefecilerden para alan bir vatandaş, mağdur olduğunu iddia ederek mahkemeye çıktı. Mahkeme, tefecilikle suçlanan şahsı mahkum etti. Davalı, mağdur ve vergi dairesi avukatı kararı temyiz etti. Örnek karara imza atan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tefecilerden para alanların mağdur olmayacağını vurguladı. Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun, Kanun'un "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü bölümünün dokuzuncu bölümünde düzenlendiği, mağdurun mağdur olduğu ifade edildi. Suçun mağdurunun tüm toplum olduğu vurgulandı ve kararda şu ifadelere ter verildi:
SUÇUN MAĞDURU TÜM TOPLUMDUR"
"Tefecilik ilişkisinde, faiz karşılığında gönüllü olarak borç para alan kişi, kişisel çıkar ilişkisine taraf olur ve pratik anlamda pasif bir suç faili olur. Ancak; kanun koyucu izlemiş olduğu suç siyaseti gereğince tefecilik fiilinin aktif failinin kolaylıkla tespitinin sağlanması amacı ile ödünç para alan kişiyi cezalandırmamıştır. Bu durumda, tefecilik fiilinin pasif faili Tefecinin suç mağduru konumunu kabul edemez. Muhakemeleri Kanunu'nun 237. maddesi uyarınca suçu doğrudan işlemeyen davacının katılma hakkı bulunmadığı ve bu nedenle cezaya itiraz hakkı bulunmadığı için davacının temyiz başvurusu reddedilmiştir."