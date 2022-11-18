Genel
18 Kasım 2022 - 15:15

Tehlikeli bir kalp krizini 1 ay önceden anlamanızı sağlayacak 7 belirti

Uzmanlar, kalp krizinden yaklaşık bir ay önce ortaya çıkan bazı olağandışı belirtiler gözlemlemişler. Ölümcül bir ataktan bir ay önce ortaya çıkabilecek yedi belirti tespit edilmiştir.

Genel
18 Kasım 2022 - 15:15
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Tehlikeli bir kalp krizini 1 ay önceden anlamanızı sağlayacak 7 belirti
KALP krizi ciddi bir tıbbi acil durumdur ve belirtiler genellikle hızlı bir şekilde ortaya çıkar.

 

İngiltere'nin en ünlü sağlık sitelerinden NHS'nin paylaştığı bilgilere göre başlıca öncü belirtiler çoğunlukla göğüs ağrısı ve baş dönmesi ya da sersemlik hissidir.

Uzmanlar, kalp krizinden yaklaşık bir ay önce ortaya çıkan bazı olağandışı belirtiler gözlemlemişler.

Ölümcül bir ataktan bir ay önce ortaya çıkabilecek yedi belirti tespit edilmiştir. Circulation dergisinde yazan sağlık görevlileri, insanların üçte birinden daha azının ataktan önce göğsünde rahatsızlık hissettiğini tespit etti.

Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri uzmanları, katılımcıların yüzde doksan beşinin kalp krizlerinden bir aydan daha uzun bir süre önce olağandışı semptomlar yaşadığını ve bunların olaydan sonra düzeldiğini tespit etti.

 

kalp krizi belirtileri

 

En yaygın yedi semptom şunlar olarak göze çarpıyor,

 

Uyku bozukluğu (yüzde 48)

Nefes darlığı (yüzde 42)

Hazımsızlık (yüzde 39)

Anksiyete (yüzde 35,5)

Ağır/zayıf kollar veya bacaklar (yüzde 24,9)

Düşünce değişiklikleri (yüzde 23,9)

İştah kaybı (yüzde 21,9)

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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