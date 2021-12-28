GÜNDEM
28 Aralık 2021 - 15:34

Tehlikeli hayvan besleyen 374 kişiye ceza!

İçişleri Bakanlığı, tehlike arz eden Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi hayvan besleyen 384 kişiye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

GÜNDEM
28 Aralık 2021 - 15:34
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Tehlikeli hayvan besleyen 374 kişiye ceza!
İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ile jandarma bünyesinde faaliyet gösteren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerinin 2020 yılından bu güne kadar tehlike arz eden köpek ırklarını özellikle çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ağızlık ve maskesi olmadan gezdiren 1964 kişiye idari para cezalarının kesildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca, Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi hayvanları besleyen 384 kişiye de aynı madde kapsamında idari para cezasının kesildiğini duyurdu.







Türkiye genelinde HAYDİ timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türk Ceza Kanununda yer alan Hayvanları Koruma Kanunu maddelerine göre yapılan ihbarların değerlendirildiği ve bu güne kadar toplam 2 bin 602 olaya müdahale edildiğinin bildirildiği açıklamada 2 bin 577 şüphelinin de adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.


Tehlike arz eden hayvanları başkalarının hayatlarını tehlikeye sokacak bir şekilde serbestçe dolaştıran 1740 kişi hakkında adli işlem yapıldığı konusunda bilgilerin verildiği yazılı açıklamada 401 tehlikeli gruba giren hayvanın da hayvan barınaklarına teslimi sağlandığını kaydedildi.

 
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