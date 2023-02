Tek bir besin yıllarınızı geri verecek! Gençlik iksiri yaşlanmaya meydan okuyor

BAZI BESİNLERLE GENÇ KALMAK MÜMKÜN







VİTAMİN DEPOSU BESİNLER

İnsanların vücut sağlığı için bazı vitaminlere ve minerallere ihtiyacı vardır. Fakat bunların da düzenli bir şekilde kullanılması da oldukça önemlidir. Bunları düzenli bir şekilde kullanılmasının sonucu olarak da kişilerin cilt sağlığında da düzelme olduğu ve yaş ilerlese de ciltte problem olmadığı kanıtlanmıştır. Peki bunun için hangi vitaminlerin alınması gerekir? İşte vitaminler ve bulunduğu besinlerin isimleri yazımızın devamında.Vücut sağlığına dikkat eden insan sayısı gün geçtikçe artıyor. İnsanlar buna dikkat ederek vücutlarında eksik olan vitaminleri alarak genç ve sağlıklı kalmaya çalışıyor. Vücut sağlığının yanı sıra, cilt sağlığı da olukça önemlidir. Özellikle kadınlar cilt sağlıklarına oldukça önem vermekte. Yaşlanmak için önlem almaya çalışan kadınlar için en önemlisi ise kolajen üretimidir. Belirli bir yaştan sonra vücuttaki kolajen üretimi azalır ve daha da ilerledikçe durur. Kolajen üretimi için, C vitamininin alınması gerekir. C vitamini de en çok kırmızı biberde bulunuyor. Orta boy kırmızı biber içerisinde ortalama 64 mg C vitamini içerir. İçerdiği bu vitaminle ciltteki kırışıklıklara ve ince çizgilere iyi geldiği iyileştirdiği kanıtlanmıştır.Sağlık açısından vücutta eksik olan vitaminler bazen ilaçlarla desteklense de yiyecekler de bu konuda oldukça etkili. Bu besinlerden biri de yaban mersini. Yaban mersini tam bir vitamin deposu. İçerisinde A, C, E, K vitaminleri bulunan yaban mersini antioksidan kaynağı ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin. Aynı zamanda cildin yağ dengesini düzenlediği bilinen yaban mersini kısa sürede sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlayan yumurta, her gün haşlanmış şekilde tüketildiğinde cilt sağlığında oldukça etkili oluyor. Aynı zamanda yumurta cildin yüzeyine maske olarak uygulamalarda da kullanılıyor. Yumurta akı cilde uygulandığında, daha sıkı, ölü derilerden arınmış, kir ve yağlardan temizlenmiş bir cilt ortaya çıkarıyor. Bu besinlere ek olarak nar, avokado, havuç gibi meyvelerin de cilt için oldukça faydalı olduğu kanıtlanmıştır.