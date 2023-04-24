SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 22:25

Tek Bir Damlası Bile Mucize! Öyle Bir Sorunu Çözüyor ki...

Baş ağrısı sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Baş ağrısı ile mücadele etmek için uygulayabileceğiniz pratik ve doğal yöntemleri derledik.

SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 22:25
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Tek Bir Damlası Bile Mucize! Öyle Bir Sorunu Çözüyor ki...


Baş ağrısı pek çok farklı sorundan kaynaklanabilir. En sık görülen nedenler arasında ise stres, gerginlik, yorgunluk, açlık, susuzluk, uyku yetersizliği, sinüs enfeksiyonları, migren, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçların yan etkileri yer almaktadır. 

Baş Ağrısını Geçiren Doğal Yöntemler

baş ağrısı nasıl geçer



- Baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri susuzluktur, bu nedenle yeterli miktarda su içmek baş ağrısını azaltabilir.

-  Nane yağı baş ağrısını hafifletmek için kullanılan doğal bir yöntemdir. Nane yağı, şakaklara ve alına masaj yaparak uygulanabilir.

-  Lavanta yağı da baş ağrısını hafifletmek için kullanılan bir diğer doğal yöntemdir. Lavanta yağı, şakaklara veya burun köprüsüne uygulanabilir veya bir buhar banyosu yapmak için birkaç damla kaynar suya eklenerek kullanılabilir. 

- Kafein, baş ağrısına neden olan kan damarlarının daralmasını azaltabilir.  

- Baş ağrısına masaj yapmak, kan dolaşımını artırabilir ve ağrıyı hafifletebilir.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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