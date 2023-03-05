EYT üzerinden emekli olacaklar süre daralmasıyla beraber bankaların promosyon kampanyalarını incelemeye başladı. 7.500 TL almak isteyenlerin adresi ise finans Bankası oldu. Anında hesaplarınıza yatırılacak nakit destek için tüm merak edilenler haberimizde.
Finans
05 Mart 2023 - 20:30
Tek bir imza atan 7500 TL'yi alacak! Süreyi kaçırmadan hemen o bankanın şubesine koşun!
Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik için yeni düzenlemeler hayata geçirilirken erken yaşta emekli olmak şartıyla beraber vatandaşlar gün saymaya başladı. Finans bankasından emekli olacaklar için promosyon ödeme müjdesi verildi. İşte, nakit 7.500 TL için geri sayım başladı.
Finans
05 Mart 2023 - 20:30