Finans
05 Mart 2023 - 20:30

Tek bir imza atan 7500 TL'yi alacak! Süreyi kaçırmadan hemen o bankanın şubesine koşun!

Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik için yeni düzenlemeler hayata geçirilirken erken yaşta emekli olmak şartıyla beraber vatandaşlar gün saymaya başladı. Finans bankasından emekli olacaklar için promosyon ödeme müjdesi verildi. İşte, nakit 7.500 TL için geri sayım başladı.

Finans
05 Mart 2023 - 20:30
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Tek bir imza atan 7500 TL'yi alacak! Süreyi kaçırmadan hemen o bankanın şubesine koşun!
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EYT üzerinden emekli olacaklar süre daralmasıyla beraber bankaların promosyon kampanyalarını incelemeye başladı. 7.500 TL almak isteyenlerin adresi ise finans Bankası oldu. Anında hesaplarınıza yatırılacak nakit destek için tüm merak edilenler haberimizde.

EYT'LİLERİN CEPLERİ BAYRAM EDECEK

Meclis üzerinden kurulun onaylamasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan EYT için 2 milyon 250 bin kişi emekli olmak için başvurularını yaptı. Türkiye Finans Bankası yeni düzenlemelerini yapmaya devam ederken müjdeli haber geldi. Finans Bankasının yeni teklifleri sunulurken şart aranmadan herkese 7.500 TL verileceği öğrenildi.



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FİNANS BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ

Son günlerde her banka promosyon kampanyalarını açıklarken EYT üzerinden milyonlarca emekli olacak vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi. EYT kanunun yasalaşmasıyla beraber tek bir imzayla vatandaşlar o bankaya maaşlarını taşımasıyla 7.500 TL nakit destekten faydalanabilecek. 2023 yılından itibaren toplam 3 yıl Finans Bankasından maaş alma şartı bulunmaktadır.

EYT üzerinden emekli olacaklar 3 yıl boyunca taahhüd yaparak bu ödemeden yararlanmak istiyorsanız maaşınızı Finans Bankasına taşımanız yeterli kabul edilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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