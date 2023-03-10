Tek bir işlem yapan emeklilere karşılıksız ödeme! 8500 TL paranızı almak için hemen sorgulayın! Emekliler için harekete geçildi. Son zamanlarda emeklilik için bankalar oldukça aktif olarak çalışıyor. Birbiri ardında kampanya haberlerini duyuran bankalardan emeklinin yüzünü güldürecek haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de üç iş günü içinde emekliye tamı tamına 8 bin 500 TL verileceği duyuruldu. Ödemeye ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. İşte emekliye verilecek 8 bin 500 TL'lik ödemenin detayları ve kampanyayı duyan banka... İşte detaylar...
EMEKLİYE PROMOSYON ÖDEMESİ AKBANK'TANEYT yasasının yasalaşması ile birlikte bankalarda kampanyalarını duyurmaya başladı. EYT yasası meclisten geçti ve yasalaştı. Çok yakında emekliler ilk maaşlarını alacaklar. Başvurular başladı. EYT ile birlikte milyonlarca vatandaş emekli olacak. Ancak burada bir şey çok önemli bulunuyor. O da emeklilerin seçeceği banka tercihi. Emekli maaşını alacakları banka sayesinde emekli müşteriler, bankaların verdikleri promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Promosyon ödemeleri üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden kişilere verilecek.
Emekli olacak kişiler banka tercihlerini belirleyerek ve üç yıl boyunca maaşlarını bu bankadan alma sözü verdikleri taktirde bankalar tarafından verilen ek ödemeler ve promosyonlardan yararlanacaklar. Haliyle de bankaların müşteri çekebilmek için duyurdukları bin bir çeşit kampanya seçeneği bulunuyor. Bankaların son zamanlarda birbirleriyle yarış halinde. Promosyon ödemelerini ve kampanyalarını duyurarak müşteri çekmeye çalışan bankalardan Akbank Bankası'ndan bir duyuru geldi. Yapılan duyuruya göre banka emekli vatandaşları için 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak. Aynı zamanda 8 bin 500 TL'lik promosyon ödemesinin yanında yeni emekli olacak vatandaşlar için 1,78 faiz oranıyla birlikte kredi vereceğini de duyurdu.