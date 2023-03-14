Tek bir şartı taşıyan ihtiyaç sahiplerine 1500 TL yardım! Hemen kontrol edin: Hakkınız olabilir!







GERİ ÖDEMESİZ 1500 TL







Dar gelirli vatandaşların maddi anlamda desteklenmesi için yapılan ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Peki geri ödemesiz 1500 TL nasıl alınır? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dar gelirli vatandaşların maddi anlamda ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenerek yapılan sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Sosyal destek ödemeleri kapsamında başvurusu onaylanan vatandaşlara geri ödemesiz 1.500 TL ödeme yapılıyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden başvuru formu doldurularak yapılıyor. Ödemeler Ziraat Bankacılığı aracılığıyla oluyor. Evde bakım maaşı olarak verilen 1500 TL ödemeler 600 bin vatandaşa sağlanıyor.Evde bakmakla yükümlü olduğu biri olan ve maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için ödemeler yapılıyor. Evde bakım maaşları için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da giderek başvurular oluşturulabiliyor. Başvuru yapmak için evde bakılan kişinin yüzde 50 engelli raporunun başvuru esnasında sunulması gerekiyor. Rapor sunamayan vatandaşların başvuruları olumsuz sonuçlanıyor.