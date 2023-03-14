Finans
14 Mart 2023 - 14:30

Tek bir şartı taşıyan ihtiyaç sahiplerine 1500 TL yardım! Hemen kontrol edin: Hakkınız olabilir!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi insanlara yapılan sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Peki 1500 TL ödemeyi kimler alabilir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
14 Mart 2023 - 14:30
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Tek bir şartı taşıyan ihtiyaç sahiplerine 1500 TL yardım! Hemen kontrol edin: Hakkınız olabilir!
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Dar gelirli vatandaşların maddi anlamda desteklenmesi için yapılan ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Peki geri ödemesiz 1500 TL nasıl alınır? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GERİ ÖDEMESİZ 1500 TL

Dar gelirli vatandaşların maddi anlamda ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenerek yapılan sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Sosyal destek ödemeleri kapsamında başvurusu onaylanan vatandaşlara geri ödemesiz 1.500 TL ödeme yapılıyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden başvuru formu doldurularak yapılıyor. Ödemeler Ziraat Bankacılığı aracılığıyla oluyor. Evde bakım maaşı olarak verilen 1500 TL ödemeler 600 bin vatandaşa sağlanıyor. 



1500 TL Sosyal Destek Ödemesi

Evde bakmakla yükümlü olduğu biri olan ve maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için ödemeler yapılıyor. Evde bakım maaşları için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da giderek başvurular oluşturulabiliyor. Başvuru yapmak için evde bakılan kişinin yüzde 50 engelli raporunun başvuru esnasında sunulması gerekiyor. Rapor sunamayan vatandaşların başvuruları olumsuz sonuçlanıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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