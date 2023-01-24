









2023 YILI DESTEK ÖDEMELERİ







Tek bir şartı var! PTT kişi başı 4.338 TL para ödeyecek: TC kimlik kartınızı hemen kontrol edin. Devlet tarafından doğum tarihinin son tarihine göre ödeme yapılıyor. TC kimlik numarasına bakılarak yapılan ödemeler Aile Bakanlığı tarafından verilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 4338 TL destek ödemesi yapılacak. İşte o destek ödemesine ilişkin detaylar...Devlet tarafından muhtaç durumdaki insanlara yardım yapılıyor. Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından geçim sıkıntısı çekenlere verilen yardım ödemesinin detayları belli oldu. Bu destek ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara geçim sıkıntılarını gidermek için verildiği gibi bakım ücreti şeklinde de bu ödemeler yapılmaktadır. Evde bakıma muhtaç kişiler için de verilen yardım ödemelerinin detayları açıklandı.Her ay düzenli olarak verilecek bu ödemeler bakım ücreti adı altında da verilebilmektedir. Evde bakıma muhtaç, engelli, özel bakım gerektiren kişiler için verilmektedir. Bakım ücretlerini ya da yardım destek ödemelerini PTT üzerinden de ödemelerinizi alabilirsiniz. Başvurularınızı e devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yaparak sosyal destek başvurularından başvuruda bulunabilirsiniz. Bakım ve sosyal destek ödemelerinizin olup olmadığını numaranızı 4747 ile mesaj atarak da başvuru durumlarınızı sorgulayabilirsiniz. 4338 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler PTT aracılığıyla sosyal destek paketi kapsamında yapılacak. Evde bakım ücretini alabilmek için gelir durumunun elverişli olması, maluliyet durumunun rapor ile desteklenmiş olması, muhtaçlık durumunun bulunması gerekir. Bu şartları taşıdığınız taktirde e devlet üzerinden veya size en yakın bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından ödemelerinizi alabilirsiniz.