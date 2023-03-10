EKONOMİ
10 Mart 2023 - 16:45

Tek bir şartla nakit desteği verilecek! 1 ay içinde başvuran 8000 TL alacak

2022 yılı sonunda yapılan görüşmeler sonucu asgari ücretlinin maaşına zam yapılmıştı. Milyonlarca asgari ücretli vatandaşa sevindiren bir haber daha geldi. İşte haberin detayları…

EKONOMİ
10 Mart 2023 - 16:45
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Tek bir şartla nakit desteği verilecek! 1 ay içinde başvuran 8000 TL alacak
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Bu kadar hayat pahalılığının arasında milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haber sonunda geldi. Detaylar haberimizde…

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ASGARİ ÜCRETLİYE TEK ŞARTLA NAKİT DESTEK! 8008 TL ALMAK İÇİN 30 GÜN BAŞVURU SÜRESİ VAR



2023 yılı için yeni asgari ücret Aralık ayında açıklandı. Asgari ücret zammı sonrası birçok ödeme arttı. Asgari ücret artışından sonra büyük ölçüde kendi isteği veya ihmali sonucu işsiz kalanlara yönelik işsizlik ödeneği önemli ölçüde arttı. Bu artış sayesinde yerinden edilmiş kişiler iş arama sürecinde daha rahat olma imkanına sahip olmaktadır. Çünkü asgari ücretli vatandaşlara verilen işsizlik maaşı en az 4004 TL, en fazla 8008 TL'ye yükseltilmiştir.

Asgari ücretle çalışırken kendi rızası ve rızası olmadan çeşitli nedenlerle işten ayrılmak zorunda kalan işçilere devlet tarafından işsizlik ödeneği ödeniyor. İşsizlik maaşının miktarı asgari ücrete göre belirlenir. Yani asgari ücret artarsa işsizlik maaşı da artıyor. 2023 yılı için yeni asgari ücret, Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonucunda belirlendi. Asgari ücret T'nin üzerine çıkarken, işsizlik yardımları da arttı. Bunun nedeni, asgari ücretle çalışanlar için işsizlik ödeneğinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmasıdır. Peki işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? Ve kimler işsizlik maaşı alabilir?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle çalışırken çeşitli nedenlerle işsiz kalan kişiler, ödemiş oldukları işsizlik sigortası primlerine göre işsizlik maaşı alabilirler. 2023 asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı değişti. 2023 yılı işsizlik maaşı en az 4004 TL, en fazla 8 bin 800 TL ödenecek. Bu ödemeyi almaya hak kazananlar, iş ararken veya çalışmadıkları dönemlerinde düzenli olarak aylık ödemeler alacaklardır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşsizlik maaşından yararlanabilme şartları şu şekildedir:

Çalışan kişinin kendi rızası olmadan çalıştığı işyerinden ayrılmış olması

İşsizlik maaşı başvuruları, iş çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

Diğer bir gereklilik ise 120 günlük hizmet sözleşmesinin, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden bir gün önce uygulanmasıdır.

İşsizlik sigortası son üç yıl içinde ödenmiş olmalıdır.

Bu şartları taşıyanların en geç 30 gün içinde işsizlik maaşına başvurmaları gerekmektedir. Bu, işsiz asgari ücret çalışanlarının, iş sözleşmelerinin feshedilmesinden itibaren 30 gün içinde işsizlik maaşı için başvurmaları gerektiği anlamına gelir. Son başvuru tarihine kadar başvurmazsanız, işsizlik maaşı alamazsınız.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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