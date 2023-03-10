Tek bir şartla nakit desteği verilecek! 1 ay içinde başvuran 8000 TL alacak

Bu kadar hayat pahalılığının arasında milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haber sonunda geldi. Detaylar haberimizde…
ASGARİ ÜCRETLİYE TEK ŞARTLA NAKİT DESTEK! 8008 TL ALMAK İÇİN 30 GÜN BAŞVURU SÜRESİ VAR
2023 yılı için yeni asgari ücret Aralık ayında açıklandı. Asgari ücret zammı sonrası birçok ödeme arttı. Asgari ücret artışından sonra büyük ölçüde kendi isteği veya ihmali sonucu işsiz kalanlara yönelik işsizlik ödeneği önemli ölçüde arttı. Bu artış sayesinde yerinden edilmiş kişiler iş arama sürecinde daha rahat olma imkanına sahip olmaktadır. Çünkü asgari ücretli vatandaşlara verilen işsizlik maaşı en az 4004 TL, en fazla 8008 TL'ye yükseltilmiştir. Asgari ücretle çalışırken kendi rızası ve rızası olmadan çeşitli nedenlerle işten ayrılmak zorunda kalan işçilere devlet tarafından işsizlik ödeneği ödeniyor. İşsizlik maaşının miktarı asgari ücrete göre belirlenir. Yani asgari ücret artarsa işsizlik maaşı da artıyor. 2023 yılı için yeni asgari ücret, Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonucunda belirlendi. Asgari ücret T'nin üzerine çıkarken, işsizlik yardımları da arttı. Bunun nedeni, asgari ücretle çalışanlar için işsizlik ödeneğinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmasıdır. Peki işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? Ve kimler işsizlik maaşı alabilir?