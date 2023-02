Tek bir yöntem emekli maaşınızı katlayacak! Düşük maaşlar rafa kalkıyor

DÜŞÜK KAZANÇ BİLDİRİLEN KİŞİLER DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA MAHKUM

BAĞ-KUR’LULAR, SSK’DAN EMEKLİ OLMA YOLUNA GİDEBİLİR

SON 7 YIL HESABI PRİM GÜNÜ ÜZERİNDEN YAPILIR

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ OCAK AYINDA VERMEK DAHA AVANTAJLIDIR

Emekli maaşınızı artırmak için izleyebileceğiniz yollar! Emeklilik maaşı, birçok faktörü hesaba katan kişiler tarafından belirlenir ve emeklilerin daha yüksek aylık alması mümkündür. Sigorta girişi, emekli maaşının hesaplanmasında önemli bir rol oynarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hesaplama işlemini sigorta giriş yasalarına göre yapar. Örneğin, 2000 yılından önce sigorta girişi yapanlar için son beş yılın kazancı ortalama kazanca dahil edilirken, 2000 yılından sonra sigorta girişi yapanlar için tüm yılların kazancı ortalama kazancı etkiliyor. Uzmanlar, emekli maaşını artırmak için bazı öneriler sunuyor. Emekli maaşını yükseltmek isteyenler için önemli bir konu! Emekli aylığı hesaplanırken dikkate alınan faktörler, emekli aylığınızı önemli ölçüde artırabilir. Bu noktada, sigorta girişi büyük bir rol oynarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta giriş yasasına göre hesaplama yapıyor. 2000 yılından önce giriş yapanlar için son 5 yılın kazançları ortalama kazanca etki ederken, 2000 sonrası giriş yapanlar için tüm yılların kazançları ortalamayı etkiliyor. Bu nedenle, bordroya geçen her kazanç, emekli maaşını artırmak için önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Emekli maaşını artırmak için önemli noktalara değinen Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emekli olunacak koldan bağımsız olarak maaş artırmanın yollarını tek tek açıklıyor.Geçen yıla dair örnek bir hesaplamaya yer veren Kıvanç, geçen yıl SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 8.36, temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam yapıldığını, ancak yılın son iki ayında enflasyonun aniden yükselerek yıllık yüzde 36.08'e ulaştığını belirtti. Milli gelirdeki yüzde 11'lik artışın da dikkate alındığını söyleyen Kıvanç, 2021 için güncelleme katsayısının yüzde 39'a ulaştığını ifade etti. Bu nedenle, aralık yerine ocak ayında emeklilik dilekçesi verenlerin avantajlı olduğunu vurgulayan Kıvanç, dilekçenin geciktirilmesinin de bir maliyeti olduğunu ve her geçen ayın emekli aylığından mahrum kalınması anlamına geldiğini belirtti. Bu nedenle, emeklilik dilekçesinin getirisinin ve götürüsünün hesaplanması gerektiğine dikkat çekti.Ahmet Kıvanç, kazancın emekli maaşının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, “Kazancı yüksek olmasına rağmen bordroda düşük gösterilen ve SGK’ya da düşük kazanç bildirilen kişiler, düşük emekli aylığı almak zorunda kalabilirler. Önceki yıllarda kazancı yüksek bildirilen ancak emeklilik yaşını beklerken çalışma hayatlarının son yıllarında kazancı düşük gösterilenler de emekli aylığında büyük kayıplar yaşayabilirler” diye açıkladı. Kıvanç, bu durumun bir suç olduğunu da hatırlatarak, kazancı düşük bildiren çalışanların işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açmaları gerektiğinin altını çizdi.Emeklilik sürecinde merak edilen bir diğer konu ise, hangi hizmet dökümünün daha avantajlı olduğu. Ahmet Kıvanç, SSK (4A) hizmet dökümünün Bağ-Kur (4B) hizmet dökümüne göre daha avantajlı bir maaş bağlanmasını sağladığını belirtiyor. Prim günü eksik olan Bağ-Kur üyeleri mümkünse SSK'dan emekli olmayı tercih etmeliler. Böylece daha erken emekli olabilirler ve daha avantajlı koşullarda emekli aylığı alabilirler. Özellikle 2000 öncesi çalışmaya başlayan SSK üyeleri, 5975 prim gününü tamamladıktan sonra yaş koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilirken, Bağ-Kur üyelerinin 9000 günü tamamlamaları gerekmektedir. Ahmet Kıvanç, SSK ve Bağ-Kur'dan eşit olarak veya her ikisine de hizmet etmiş olan kişilerin emekli maaşı hesaplamalarında hangi sigorta kolundan işlem yapılacağını belirlemek için son 7 yıla bakıldığını belirtiyor. Ancak bu hesaplama için son 7 yılın prim yılı olarak dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Kıvanç, SSK yerine Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için emeklilik dilekçesi verilen tarihten geriye doğru son 7 yılın çoğunda SSK'lı olarak çalışmanın gerekli olduğunu vurguluyor. Son 7 yıl hesabının takvim yılı değil, prim günü üzerinden yapıldığına da dikkat çeken Kıvanç, özetle, emeklilik dilekçesi verilen tarihten geriye doğru son 1261 gün SSK'lı olarak çalışanların SSK'dan emekli edilebileceğini belirtiyor.Bilindiği üzere, hem SSK hem de Bağ-Kur sigortalarından eşit olarak çalışmış olan veya her ikisine de hizmet etmiş olan kişilerin emekli maaşlarının hesaplanması için son 7 yıla bakılır. Ancak, bu hesaplama için dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Geçtiğimiz yıl SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 17.51 oranında artış yapıldığına dikkat çeken Kıvanç, ancak enflasyonun yılın son iki ayında yüzde 36.08 arttığını ve milli gelirdeki artışın yüzde 11'inin dikkate alındığında, 2021 yılı için güncelleme katsayısının yüzde 39'a ulaştığını açıkladı. Bu nedenle, emeklilik dilekçesinin aralık yerine ocak ayında verilmesinin daha avantajlı olduğunu ifade ediyor. Ahmet Kıvanç, ayrıca, emeklilik dilekçesinin bekletilmesinin maliyeti olduğunu ve her geçen ayın emekli aylığından mahrum kalmak anlamına geldiğini belirterek, dilekçenin zamanında verilmesinin önemine vurgu yapıyor.