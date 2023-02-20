Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesiyle beraber vatandaşlar ceplerinin yanmasıyla beraber yeni yöntemler ortaya çıktı. Basit ve ucuz çözüm, evinizin güzel ve sıcak olmasını sağlayacak çözümler geldi. Kombiyi açmak zorunda kalmayacağınız ve paranızı cebinizde kalacağı imkan sağlandı.
YAŞAM
20 Şubat 2023 - 08:45
Tek bir yöntemle hem eviniz daha sıcak olacak hem de faturanız yarı yarıya düşecek! Bu yöntemi denemeyen bin pişman
Hava sıcaklarının düşüşe geçmesiyle beraber Şubat ayıyla beraber doğalgaz faturaları cep yakar hale geldi. Kombiyi ve petekleri sonuna kadar açıpta evi hala soğuk olanlara yeni yöntem geldi. Evin sıcak olup hem de doğalgaz faturasını düşürecek olan o yöntemler haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
20 Şubat 2023 - 08:45