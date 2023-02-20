YAŞAM
20 Şubat 2023 - 08:45

Tek bir yöntemle hem eviniz daha sıcak olacak hem de faturanız yarı yarıya düşecek! Bu yöntemi denemeyen bin pişman

Hava sıcaklarının düşüşe geçmesiyle beraber Şubat ayıyla beraber doğalgaz faturaları cep yakar hale geldi. Kombiyi ve petekleri sonuna kadar açıpta evi hala soğuk olanlara yeni yöntem geldi. Evin sıcak olup hem de doğalgaz faturasını düşürecek olan o yöntemler haberimizde yer almaktadır.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 08:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tek bir yöntemle hem eviniz daha sıcak olacak hem de faturanız yarı yarıya düşecek! Bu yöntemi denemeyen bin pişman


Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesiyle beraber vatandaşlar ceplerinin yanmasıyla beraber yeni yöntemler ortaya çıktı. Basit ve ucuz çözüm, evinizin güzel ve sıcak olmasını sağlayacak çözümler geldi. Kombiyi açmak zorunda kalmayacağınız ve paranızı cebinizde kalacağı imkan sağlandı.

RADYATÖRLER

Binanın dış duvarlarına yerleştirilen merkezi ısıtma kullanılmasıyla beraber evlerdeki kombi kullanımı aza indirilmesinde etkili rol oynuyor. Evin merkezi bir noktasına bir termostat yerleştirilir ve bu teorik olarak evin belirli bir düzeye kadar ısınmasına yardımcı olur. Radyatörlerin çoğu evlerin dış duvarları boyunca yerleştirildiğinden, sıcak havanın büyük bir kısmı dışarıya kaçar ve oda gerektiği kadar sıcak olmaz.



sıcaklık artırma yöntemleri

ALÜMİNYIM FOLYO

Radyatörlerinin etkisinin artırılması için birçok yöntem söz konusu olurken başlıca alüminyum folyo bulunuyor. Radyatörlerle aynı boyutta olan folyolar arkasına yerleştirilir. Bu işlemle beraber odanın sıcaklığının daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemin fazlasıyla etkili olmasıyla beraber ikinci bir radyatörü açmışsınız hissi yaratacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ