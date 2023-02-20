Tek bir yöntemle hem eviniz daha sıcak olacak hem de faturanız yarı yarıya düşecek! Bu yöntemi denemeyen bin pişman







RADYATÖRLER







ALÜMİNYIM FOLYO

Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesiyle beraber vatandaşlar ceplerinin yanmasıyla beraber yeni yöntemler ortaya çıktı. Basit ve ucuz çözüm, evinizin güzel ve sıcak olmasını sağlayacak çözümler geldi. Kombiyi açmak zorunda kalmayacağınız ve paranızı cebinizde kalacağı imkan sağlandı.Binanın dış duvarlarına yerleştirilen merkezi ısıtma kullanılmasıyla beraber evlerdeki kombi kullanımı aza indirilmesinde etkili rol oynuyor. Evin merkezi bir noktasına bir termostat yerleştirilir ve bu teorik olarak evin belirli bir düzeye kadar ısınmasına yardımcı olur. Radyatörlerin çoğu evlerin dış duvarları boyunca yerleştirildiğinden, sıcak havanın büyük bir kısmı dışarıya kaçar ve oda gerektiği kadar sıcak olmaz.Radyatörlerinin etkisinin artırılması için birçok yöntem söz konusu olurken başlıca alüminyum folyo bulunuyor. Radyatörlerle aynı boyutta olan folyolar arkasına yerleştirilir. Bu işlemle beraber odanın sıcaklığının daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemin fazlasıyla etkili olmasıyla beraber ikinci bir radyatörü açmışsınız hissi yaratacak.