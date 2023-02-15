









PREFABRİK ÖDEME DESTEĞİ VERİLECEK!







Tek katlı prefabrik ev fiyatları şaşırttı! 100.000-200.000 TL'ye sıfır devlet destekli evinizi hemen alabilirsiniz! Prefabrik ev yaptırmak isteyenlere devlet 200 bin TL destek veriyor. Eğer üzerinize kayıtlı bir arsanız ve tapunuz var ise devlet size 200 bin TL'lik prefabrik ev desteği veriyor. Tabi bu destekten faydalanabilmenin bazı koşulları var. Prefabrik evler 100 bin 150 bin ve 200 bin arasında değişen fiyatlarda satılabiliyor. Tabi bunların farklı olan modellerinin fiyatları da daha yüksek olabiliyor. Haberimizde sizler için devletin sağladığı prefabrik ev desteği ve ödemesini paylaşıyor olacağız. İşte detaylar...Devlet tarafından evi oturamayacak durumda olanlar için ödeme desteği verilecek. Tapusu olan vatandaşları ilgilendiren bu ödeme, evi oturamayacak durumlara yapılacak. Eğer vatandaşın evi oturamayacak düzeydeyse, çok eskimişse, yıkılması gereken bir yapı durumu gösteriyorsa devlet tarafından verilen prefabrik ödeme desteğine başvuruda bulunulabilecek. İşte ödemeye ilişkin diğer ayrıntılar...Prefabrik evlerin kullanımı ve kurulumu çok kolay olduğu için artık sıklıkla tercih edilmektedir. Prefabrik evleri kullanmak aynı zamanda güvenli bir ortam sağlamaktadır. Son yaşanan felaketlerden sonra prefabrik evlerin betonarme evlere göre ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu evler hem kişiyi daha güvenli yapıda oturma izlenimi verir hem de pratiklik açısından daha avantajlıdır. Betonarme evlere göre daha az yer kaplayan prefabrik evlerin bahçesi ve balkonu ile planlı bir dizayn ile birlikte güzel bir görünüm ve kullanım özelliği sağlayabilmektedir. Şimdi prefabrik evlerden devletin verdiği desteklere bakalım. Eğer prefabrik eviniz 40 metrekare civarında olacaksa 100 bin TL, 50 metrekare olacaksa 200 bin TL. Bunun üstü ve daha farklı nitelikte olacaksa 300 Bin TL ödeme desteği verilmektedir. Fakat evinizin gerçekten oturamayacak düzeyde olması ve bu yardıma ihtiyanız olması devletçe anlaşılması gerekir. Yoksa bu yardım ödeneğinden faydalanamazsınız.