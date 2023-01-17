Tek kullanımlık içecek ambalajlarına ilişkin yeni kararlar: 2024'te zorunlu olacak!













SIFIR ATIK PROJESİNDE ORAN 1 YILDA YÜZDE 27'YE ÇIKTI

Tek kullanımlık içecek ambalajları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tek kullanım olarak üretimleri yapılan ambalajlarını dönüştürmek için bir süre önce çalışmalar başlattıklarını söyledi. Bakan Kurum, bu çerçevede depozito başvuru sisteminin bu yıl sonu gibi tamamlanacağını 2024 yılı itibariyle de zorunlu hale getirileceğini bildirdi. Vatandaşlar depozito iade ücreti şeklinde alışveriş puanı şeklinde alacaklar. Bu puanlar, bir karta veya telefon uygulamasına yüklenerek alışveriş yapmak için kullanılabilir. İçecek ambalajları ürünlerin bir kez kullanılması sonrasında ekonomiye kazandırılması için hazırlanan depozito sisteminden bahseden Bakan Kurum, atıksız kapsamda projeler üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini aktardı. Bu çerçevede mevduat yönetim sistemine geçiş yapacaklarını belirten Kurum, "Bu yıldan itibaren 2 bin depozito iade makinesi ve 5 bin depozit tahsilat makinesi ile en az 7 bin noktanın hizmet haline getirilmesini sağlayacağız. Ürünlerimiz için şimdiden ihale sürecini başlattık. Barkodlu, inşallah bu yıl sistem tamamlanacak ve 2024 yılına kadar zorunlu hale getirilecek." diye konuştu.Sıfır Atık projesinin hayata geçmesiyle bu yıldan bu yana geri dönüşümlerde oranın yüzde 27'ye çıktığını belirten Bakan Murat Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Atıkları tamamen dolaba çeviren bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Bu bağlamda önemli faydalar elde edeceğiz, bu da enerji ve atık tasarrufu sağlayacağız. Hammaddelerimizi yeniden imalatta kullanarak üretime ve istihdama da katkı sağlayacağız. 100 milyar lira tasarruf sağlayacak ve 20 bin vatandaşa doğrudan iş imkanı yaratacağız ki bu bu bağlamda çok önemli. 2023 yılından itibaren tüm illerimizde, şehrimizde ve mahallemizde iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak ve şehirlerimizi daha yaşanır kılacak bu proje üzerinde kademeli olarak çalışacağız." Bakan Kurum, ayrıca Kızılcahamam'da ilçe sakinlerinin geri dönüşümlü atıklarını teslim noktalarındaki makinelere teslim ederek bir yandan gelir sağladıklarını, diğer yandan da üretime ve istihdama katkı sağladıklarını anlattı. Uygulamanın bu kadar başarılı olmasıyla birlikte şehrin ve sakinlerinin ek gelirden faydalandığını kaydeden Bakan Kurum, "Artık tasarruf kültürü ilçe genelinde yayılmaya başladı, umarım yaygınlaşır, biz de bu uygulamayı hayata geçireceğiz" dedi.