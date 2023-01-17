Tek kullanımlık içecek ambalajları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tek kullanım olarak üretimleri yapılan ambalajlarını dönüştürmek için bir süre önce çalışmalar başlattıklarını söyledi. Bakan Kurum, bu çerçevede depozito başvuru sisteminin bu yıl sonu gibi tamamlanacağını 2024 yılı itibariyle de zorunlu hale getirileceğini bildirdi. Vatandaşlar depozito iade ücreti şeklinde alışveriş puanı şeklinde alacaklar. Bu puanlar, bir karta veya telefon uygulamasına yüklenerek alışveriş yapmak için kullanılabilir. İçecek ambalajları ürünlerin bir kez kullanılması sonrasında ekonomiye kazandırılması için hazırlanan depozito sisteminden bahseden Bakan Kurum, atıksız kapsamda projeler üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini aktardı. Bu çerçevede mevduat yönetim sistemine geçiş yapacaklarını belirten Kurum, "Bu yıldan itibaren 2 bin depozito iade makinesi ve 5 bin depozit tahsilat makinesi ile en az 7 bin noktanın hizmet haline getirilmesini sağlayacağız. Ürünlerimiz için şimdiden ihale sürecini başlattık. Barkodlu, inşallah bu yıl sistem tamamlanacak ve 2024 yılına kadar zorunlu hale getirilecek." diye konuştu.
GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 00:51
Tek kullanımlık içecek ambalajlarına ilişkin yeni kararlar: 2024'te zorunlu olacak!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tek kullanım olarak üretilen içecek kaplarının geri dönüşümü için hazırlanan depozit yönetim sisteminin bu yıl tamamlanarak ekonomiye entegre edilerek 2024 yılında zorunlu hale getirileceğini söyledi.
GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 00:51