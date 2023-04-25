EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 19:15

Tek kuruş faiz ödemeden 100.000 TL verilecek! O banka kampanyanın tillahını duyurdu

Güncel Haber: Akbank, birikimlerini artırmak isteyen müşterilerine özel olarak sunulan faizsiz ihtiyaç kredisi ile dikkat çekiyor. Akbank, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı ile nakit ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilmenize olanak tanıyor. Faizsiz nakit desteği ve ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde...

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 19:15
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Tek kuruş faiz ödemeden 100.000 TL verilecek! O banka kampanyanın tillahını duyurdu
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Akbank, müşteri olma sürecini tamamlayanlara özel olarak faizsiz nakit avans desteği sunuyor. Bu toplu nakit, 6 aylık taksitlerle geri ödenebiliyor. Faizsiz nakit avans çekmek isteyenlerin Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden "Müşteri Ol" işlemini gerçekleştirmesi ve kart başvurusu yapması yeterli. Başvuru sonrasında 1 yıl içerisinde tek seferde 15.000 TL faizsiz nakit çekilebilir ve 6 aylık taksitlerle geri ödeme tamamlanır.

100 BİN TL'YE KADAR KREDİ

akbank

Akbank, müşterilerine ihtiyaç kredisi konusunda geniş olanaklar sunuyor ve ihtiyaçlarını karşılamak için 100.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı sunuyor. Kredi tutarına bağlı olarak farklı vadelerde geri ödeme seçenekleri bulunuyor. 50.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 36 ay vade, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki tutarlar için ise 24 ay vade seçeneği sunuluyor. Ayrıca, kredi notu düşük olan müşterilere bile Akbank, 70.000 TL'ye kadar ödeme yapabilme imkanı tanımaktadır. Bu sayede, farklı ihtiyaçlara uygun çeşitli seçenekler sunan Akbank, müşterilerine geniş bir finansal destek sağlamaktadır.



Ayrıca, Akbank, kredi başvurusu sürecini de oldukça kolaylaştırmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlıca başvurunuzu yapabilir ya da en yakın Akbank şubesine giderek T.C. kimlik numaranız ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi notu riskli olan müşterilere dahi kefil veya gelir belgesi gibi ek belgelerle yüksek limitli kredi imkanları sunulmaktadır. Başvurunuzun ardından, nakit ödemeniz hızlı bir şekilde hesabınıza aktarılarak, ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilmenize olanak tanınmaktadır. Bu sayede, Akbank müşterilerine hızlı ve kolay bir kredi başvuru süreci sunarak, finansal ihtiyaçlarını karşılama konusunda pratik bir çözüm sunmaktadır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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