Tek kuruş faiz ödemeden 100.000 TL verilecek! O banka kampanyanın tillahını duyurdu

Akbank, müşteri olma sürecini tamamlayanlara özel olarak faizsiz nakit avans desteği sunuyor. Bu toplu nakit, 6 aylık taksitlerle geri ödenebiliyor. Faizsiz nakit avans çekmek isteyenlerin Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden "Müşteri Ol" işlemini gerçekleştirmesi ve kart başvurusu yapması yeterli. Başvuru sonrasında 1 yıl içerisinde tek seferde 15.000 TL faizsiz nakit çekilebilir ve 6 aylık taksitlerle geri ödeme tamamlanır.
100 BİN TL'YE KADAR KREDİ
Ayrıca, Akbank, kredi başvurusu sürecini de oldukça kolaylaştırmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlıca başvurunuzu yapabilir ya da en yakın Akbank şubesine giderek T.C. kimlik numaranız ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi notu riskli olan müşterilere dahi kefil veya gelir belgesi gibi ek belgelerle yüksek limitli kredi imkanları sunulmaktadır. Başvurunuzun ardından, nakit ödemeniz hızlı bir şekilde hesabınıza aktarılarak, ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilmenize olanak tanınmaktadır. Bu sayede, Akbank müşterilerine hızlı ve kolay bir kredi başvuru süreci sunarak, finansal ihtiyaçlarını karşılama konusunda pratik bir çözüm sunmaktadır.