Tek kuruş faiz ödemeden kredi verilecek: Bu bankaya giden o miktarı cebine koyacak

Resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre başvuru tarihini de 1 Şubat- 28 Şubat aralığı olarak belirledi. Bu tarihlerde başvuranların kampanyadan faydalanabileceğini duyurdu. İşte kampanya şartları ve içeriği.
AKBANK MÜŞTERİSİ OLMAK İSTEYENE MÜJDE
Akbank sitesinden yapılan açıklamaya göre, mobil cihazlarından Akbank'lı olmak isteyen vatandaşlar için kampanya olduğunu açıklandı. Bu kampanyada yeni Akbank'lılar 10 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli taksitli avansı 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullanacak. Kampanya detaylarını tek tek açıklayan banka müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. Merak eden, Akbank'lı olmak isteyen müşteriler için tüm açıklamalar haberin devamında yer almaktadır.
KAMPANYA DETAYLARI
- Öncelikle belirlenen tarih aralığında kişiler, Akbank Mobil'i indirmeli ve Akbank'lı Olmak İstiyorum butonuna tıklamalı. Akbanklı olan vatandaşların ilk defa Axess veya Wings karta başvuru yapmaları ve 20 Mart tarihine kadar başvurunun onaylanması gerekmektedir. Onay alan vatandaşlar 31 Mart tarihine kadar kampanyadan yararlanabilecek. - Kurye akışı ile Akbank'lı olmak isteyen vatandaşlar ise gerekli belgelerini bankaya ulaştırdıktan sonra kredi
kartı başvurusunu da gerçekleştirerek kampanyadan yararlanabilecek. -Ayrıntı olarak, Akbank Mobilden süreci başlatan fakat süreçte sıkıntı yaşayarak şubeye giden vatandaşalar da kampanyadan yararlanabilecek. - Akbanklı olan vatandaşlar, wingscard.com.tr, axess.com.tr, akbank.com, Juzdan, ATM, şubeler, müşteri iletişim merkezi, Akbank Mobil araçlarından herhangi biriyle kredi kartına başvuru yapabilirler. -Katılımcılar, SMS ile bilgilendirilen tarihe kadar yapacakları 10.000 TL’ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde yüzde 0 oranında faiz geçerli olacak. Fakat bunun dışındaki taksitli avans işlemlerinde yüzde 1.26 oranında faiz uygulanacaktır. - Belirlenen kampanyadan 7 Ekim 2022 tarihinden önce açık Axess, Wings veya Free kartı olan müşteriler faydalanamaz. - Resmi tatillerde veya tatil günlerinde Akbank'lı olmayı tercih eden vatandaşların onaylanma süreci haftanın ilk iş günün başlayacaktır. -Bireysel kartlarla yapılan taksitli avans işlemlerinden ücret alınmayacaktır. -Başvuran kişiler kredi kartı başvurusu onay aldıktan 2 gün sonra kampanyadan yararlanabilir. -Taksitli avans, yapılan işlem başına en az 200 TL olmalı, ATM'lerde ise bir seferde 4 bin TL ile sınırlandırılmıştır. -Kredi kartın şifresi belirlenmeli ve kullanıma açık olmalıdır. Şifresi belirli olmayan ya da kartını alamamış olan kişiler Akbank Mobilden başvuru yaparak kampanyadan faydalanabilir. -Axess ve Wings kartları dışındaki kartlar geçerli değildir. Bu kart sahipleri 1 sene ücret ödemeyeceklerdir. -Kredi kartlarında gecikme yaşayan, bloke veya yasal takip olan Akbank'lı müşteriler kampanyadan yararlanamaz. -Farklı müşteri numarasına sahip olan ek kart sahipleri de taksitli avans işlemini gerçekleştirebilir. -Belirlenen kanun doğrultusunda, bir sene içinde 3 kez dönem borcunun asgari tutarının da altında ödeme yapan kimseler kartlarıyla dönem borcunun tamamını ödeyene kadar nakit işlem yapamaz. -Kampanya dahilinde ek bilgi, belge, kampanya değişikliği veya durdurma gibi haklarınız vardır.