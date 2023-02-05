Tek kuruş faiz ödemeden para arayanlar: Akbank dev kampanyayı duyurdu!

Akbank'ın başlattığı yüzde sıfır faizli 10 bin liralık ihtiyaç kredisine başvuru için son gün 5 Şubat 2023. Kampanyadan faydalanmak için 'Akbank Mobil' uygulamasını indirip 'Akbanklı olmak istiyorum' seçeneği ile başvuruya devam etmek gerekiyor.
Yüzde sıfır faizli ihtiyaç kredisinden müşteriler yararlanabiliyor
Akbank tarafından sunulan yüzde sıfır faizli 10 bin liralık ihtiyaç kredisinden yararlanabilmek için müşteri olmak gerekiyor. Başvurular Akbank mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler, 10 gün sonra yüzde sıfır faizli ve hayat sigortalı ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilir. Değerlendirmenin ardından başvuruları olumlu sonuçlanan müşteriler krediden faydalanabilir. Bu kampanyadan, gerçek müşteriler yalnızca bir defa yararlanabilmektedir. Akbank bu konuda: "Daha önce mobilden Akbanklı olup yüzde 0 veya yüzde 0,99 faizli avantajlı kredi kampanyalarımızdan faydalanan müşterilerimiz bu kampanyadan yararlanamaz" açıklamalarında bulundu.