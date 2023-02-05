Kredi
05 Şubat 2023 - 10:45

Tek kuruş faiz ödemeden para arayanlar: Akbank dev kampanyayı duyurdu!

Vatandaşların kredi ihtiyacı için başvuruda bulunmasıyla birlikte bankalar, müşterilerin imkanlarını inceleyerek uygun krediyi sağlıyor. Krediler belirli dönemlerde 'yüzde sıfır faizli ihtiyaç kredisi' halinde vatandaşa sunulmakta. Akbank'ın bu konuda sağladığı avantajdan yararlanmak için müşteri olarak başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte detaylar...

Kredi
05 Şubat 2023 - 10:45
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Tek kuruş faiz ödemeden para arayanlar: Akbank dev kampanyayı duyurdu!
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Akbank'ın başlattığı yüzde sıfır faizli 10 bin liralık ihtiyaç kredisine başvuru için son gün 5 Şubat 2023. Kampanyadan faydalanmak için 'Akbank Mobil' uygulamasını indirip 'Akbanklı olmak istiyorum' seçeneği ile başvuruya devam etmek gerekiyor.

akbank

Yüzde sıfır faizli ihtiyaç kredisinden müşteriler yararlanabiliyor



Akbank tarafından sunulan yüzde sıfır faizli 10 bin liralık ihtiyaç kredisinden yararlanabilmek için müşteri olmak gerekiyor. Başvurular Akbank mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler, 10 gün sonra yüzde sıfır faizli ve hayat sigortalı ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilir. Değerlendirmenin ardından başvuruları olumlu sonuçlanan müşteriler krediden faydalanabilir.

Bu kampanyadan, gerçek müşteriler yalnızca bir defa yararlanabilmektedir. Akbank bu konuda: "Daha önce mobilden Akbanklı olup yüzde 0 veya yüzde 0,99 faizli avantajlı kredi kampanyalarımızdan faydalanan müşterilerimiz bu kampanyadan yararlanamaz" açıklamalarında bulundu.

Hayat sigortası yapanlar yararlanabiliyor

Yüzde sıfır faizle 10 bin lirayı bulan ve 12 ay vade imkanı sunulan bu kampanyadan faydalanabilmek için hayat sigortası yaptırmış olmak gerekiyor. Müşteriler sigortasız kredi tercih ederlerse maksimum kredi miktarı 10 bin lira ve en fazla vade sayısı 12 ay olurken bir aylık faiz oranı yüzde 2 olmaktadır.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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