Tek kuruş faizsiz 10.000 TL kredi balonu havalandı! O bankadan bayram duyurusu!

Bayram öncesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü güldürecek haberler o bankadan geldi. Peki 20 bin TL kredi veren banka hangisi? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN BAYRAM ÖNCESİ 20 BİN TL ÖDEMENakit ihtiyacı olan vatandaşlar bayram öncesinde maddi anlamda rahat edebilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırırken müjde Denizbank'tan geldi. Denizbank müşterilerine 10 bin TL faizsiz kredi ve 10 bin TL taksitli nakit avans ödemesi yapacak. Denizbank ödemeleri ise 6 ay vadeyle ödenecek.
Kredi kartı başvurusu yapan kişilerin başvuruları onaylandıktan sonra anında taksitli nakit avans talebinde bulunulabilecek. Mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşerek banka müşterisi olan vatandaşlar gün içinde kart başvurusu yaparak 250 TL ve 10 bin TL arasında taksitli nakit avans kullanabilecek ve 6 ay vadeyle ödeyecek. Taksitli nakit avans kullanımları kredi kartı başvurusu onaylandıktan ve müşterinin eline kart ulaştıktan sonra kullanılıyor. Denizbank tarafından düzenlenen kampanya yalnızca ilk kez banka müşterisi olan kişiler için geçerli olacak. Banka kartı veya ek kart için yapılan başvurular 10 bin TL nakit avans için geçerli olmuyor. Denizbank kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.