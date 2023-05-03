Tek kuruş vergisiz iPhone geliyor! Gençlere müjde: Yeni iPhone fiyatları böyle olacak!







GENÇLERE VERGİ MUAFİYETİ











İŞTE IPHONE VERGİ MUAFİYETİ SONUCU FİYATLARI





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında, öğrenci ve gençlerin ilgisi vergisiz iPhone modellerine yoğunlaştı. Bu kapsamda, geçici bir süre için vergi muafiyeti sağlanacak olan cep telefonu ve bilgisayar alımlarında ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet de sunulacak. Bu gelişme, öğrencilerin ve gençlerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve iPhone 14 Pro fiyatları konusunda resmi açıklama, Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Vergi muafiyeti sağlanacak olan iPhone modellerinde yapılacak indirim oranları ve yeni vergisiz fiyatlar da belli oldu. İşte o fiyatlar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere ve öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma imkanı sağlanacağını ve ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini açıkladı. Ancak, Türkiye'de akıllı telefon fiyatları oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle iPhone 14 modelleri, Türkiye'de vergiler nedeniyle oldukça pahalıya mal oluyor. Bir iPhone 14'un Türkiye giriş fiyatı yaklaşık 10 bin TL iken, vergiler nedeniyle bu fiyat 19 bin 650 TL gibi yüksek rakamlara çıkıyor. TRT bandrol ücreti, Kültür Bakanlığı payı, ÖTV ve KDV gibi farklı vergi türlerinden toplamda yüzde 50'ye varan bir vergi kesintisi yapılıyor.Apple'ın en yeni modelleri iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyatlara sahip. Örneğin, iPhone 14 Pro 128 GB modelinin satış fiyatı 41.999 TL iken, vergisiz fiyatı 21.383 TL. Bu fiyata ek olarak, %1'lik Kültür Bakanlığı payı 214 Türk Lirası, %10'luk TRT bandrolü 2.138 Türk Lirası, %50'lik ÖTV 11.867 Türk Lirası ve %18'lik KDV 6.408 Türk Lirası alınıyor. Toplam vergi oranı %96.65'e ulaşıyor ve vergi sonrası fiyat 20.628 Türk Lirası artarak 27.996 Türk Lirası'na yükseliyor. iPhone 14 Pro Max 128 GB modeli ise 45.999 Türk Lirası satış fiyatıyla satılıyor. Telefonun vergisiz fiyatı 23.414 Türk Lirası iken, %1'lik Kültür Bakanlığı payı 234 Türk Lirası, %10'luk TRT bandrolü 2.341 Türk Lirası, %50'lik ÖTV 12.995 Türk Lirası ve %18'lik KDV 7.017 Türk Lirası alınıyor. Toplam vergi oranı %96.65'e ulaşıyor ve vergi sonrası fiyat 22.587 Türk Lirası artarak 30.665 Türk Lirası'na yükseliyor. Apple'ın yeni modeli iPhone 14 Pro 128 GB Türkiye'de vergiler nedeniyle 41 bin 999 Türk Lirası fiyatla satılıyor. Bu fiyatın vergisiz hali ise 21 bin 383 Türk Lirası. Ancak telefonun Kültür Bakanlığı payı (%1) 214 Türk Lirası, TRT bandrolü (%10) 2 bin 138 Türk Lirası, ÖTV (%50) 11 bin 867 Türk Lirası ve KDV (%18) 6 bin 408 Türk Lirası olarak hesaplandığında toplam vergi tutarı 20 bin 628 Türk Lirası'na ulaşıyor. Yani vergiler nedeniyle telefonun fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. iPhone 13 ve iPhone 13 mini modelleri de vergiler nedeniyle yüksek fiyatlarla satılıyor. iPhone 13 128 GB modelinin Türkiye'deki vergiler dahil fiyatı 27 bin 999 Türk Lirası iken vergisiz fiyatı 14 bin 255 Türk Lirası. iPhone 13 mini 64 GB modelinin Türkiye'deki vergiler dahil fiyatı ise 24 bin 999 Türk Lirası iken vergisiz fiyatı 12 bin 722 Türk Lirası.