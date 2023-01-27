Tek sevgilisi güzel evi olan hanımlar BİM'e koşsun! Komşuları kıskandıran ürünler indirimli fiyatıyla geliyor: 27 Ocak BİM kataloğu göz doldurdu







BİM 27 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU







Acele edenlerin yetişebileceği indirimlerin başında yine BİM gelirken bu haftaki ürünleri daha şimdiden yoğun ilgi gördü. BİM indirimli ürünlerini raflarına dizerken eşine, sevgilisine hediye alacaklar için büyük fırsat doğdu. BİM 27 Ocak 2023 kataloğu haberimizde.Dıjıtsu 43 inç androıd tv 3.999 TLDıjıtsu 32 inç androıd tv 2.299 TL Polosmart tartı 169 TL Kumtel airfryer yağsız fritöz 1.799 TL Xiaomi robot süpürge 13.499 TL Masaüstü çifttaraflı ahşap yazı tahtası 129 TL Ahşap bloklar 119 TL Lelia oyuncak bebek 89 TL Loop loop kutu oyunu 79 TL Manyetik kutu oyunları 29.50 TL Oyuncak kamyon mikser 69 TL Oyun çadırı 155 TLKapaklı oyuncak kutusu 67.50 TL Barbie pırıltılı bebek 79 TL Rafadan tayfa dijital baskılı battaniye 249 TL 6’lı renkli balon 9.50 TL Rafadan tayfa spor ayakkabı 199 TL Çim adam 9 TL Rafadan tayfa nevresim seti tek kişilik 279 TL Rafadan tayfa yorgan 399 TL Sweatshirt 85 TL Molinella tual desenli çift kişilik nevresim seti 269 TL Tual desenli kokulu defter 18.50 TL Molinella çift kişilik lastikli ranforce çarşaf 119 TL Kadın terlik çeşitleri 29.50 TL Erkek terlik çeşitleri 29.50 TL Desenli akrilik battaniye çift kişilik 199 TL Şemsiye 79 TL Tefal düdüklü tencere Chef’s sahan 69 TL Chef’s tava 99 TL Benante 12 parça kahvaltı seti 299 TL Benante uzun dikdörtgen tabak 49.50 TL Benante yuvarlak çerezlik 4’lü 59.50 TL Benante dikdörtgen tabak 2’li 55 TL Tual desenli dertsiz masa örtüsü 119 TL Oval tepsi 55 TL Çok amaçlı mutfak makası 34.50 TL Matara 189 TL Çift çidarlı simli kupa 89 TL Şeffaf servis seti 22.50 TL Pratik ipli doğrayıcı 89 TL Askılı dolap içi çöp kovası 69.50 TL Esnek taşıma Pazar çantası 45 TL Tek fiyat ürünleri 9.50 TL