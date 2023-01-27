Aktüel
27 Ocak 2023 - 00:15

Tek sevgilisi güzel evi olan hanımlar BİM'e koşsun! Komşuları kıskandıran ürünler indirimli fiyatıyla geliyor: 27 Ocak BİM kataloğu göz doldurdu

Her hafa birbirinden güzel ürünleri vatandaşlara sunan BİM, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir zaman kala hediyeli ürünleri raflarına dizdi. BİM 27 Ocak kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte detaylar...

Aktüel
27 Ocak 2023 - 00:15
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Tek sevgilisi güzel evi olan hanımlar BİM'e koşsun! Komşuları kıskandıran ürünler indirimli fiyatıyla geliyor: 27 Ocak BİM kataloğu göz doldurdu
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Acele edenlerin yetişebileceği indirimlerin başında yine BİM gelirken bu haftaki ürünleri daha şimdiden yoğun ilgi gördü. BİM indirimli ürünlerini raflarına dizerken eşine, sevgilisine hediye alacaklar için büyük fırsat doğdu. BİM 27 Ocak 2023 kataloğu haberimizde.

BİM 27 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Dıjıtsu 43 inç androıd tv 3.999 TL



Dıjıtsu 32 inç androıd tv 2.299 TL

Polosmart tartı 169 TL

Kumtel airfryer yağsız fritöz 1.799 TL

Xiaomi robot süpürge 13.499 TL

Masaüstü çifttaraflı ahşap yazı tahtası 129 TL

Ahşap bloklar 119 TL

Lelia oyuncak bebek 89 TL

Loop loop kutu oyunu 79 TL

Manyetik kutu oyunları 29.50 TL

Oyuncak kamyon mikser 69 TL

Oyun çadırı 155 TL

BİM 27 Ocak 2023 kataloğu

Kapaklı oyuncak kutusu 67.50 TL

Barbie pırıltılı bebek 79 TL

Rafadan tayfa dijital baskılı battaniye 249 TL

6’lı renkli balon 9.50 TL

Rafadan tayfa spor ayakkabı 199 TL

Çim adam 9 TL

Rafadan tayfa nevresim seti tek kişilik 279 TL

Rafadan tayfa yorgan 399 TL

Sweatshirt 85 TL

Molinella tual desenli çift kişilik nevresim seti 269 TL

Tual desenli kokulu defter 18.50 TL

Molinella çift kişilik lastikli ranforce çarşaf 119 TL

Kadın terlik çeşitleri 29.50 TL

Erkek terlik çeşitleri 29.50 TL

Desenli akrilik battaniye çift kişilik 199 TL

Şemsiye 79 TL

Tefal düdüklü tencere

Chef’s sahan 69 TL

Chef’s tava 99 TL

Benante 12 parça kahvaltı seti 299 TL

Benante uzun dikdörtgen tabak 49.50 TL

Benante yuvarlak çerezlik 4’lü 59.50 TL

Benante dikdörtgen tabak 2’li 55 TL

Tual desenli dertsiz masa örtüsü 119 TL

Oval tepsi 55 TL

Çok amaçlı mutfak makası 34.50 TL

Matara 189 TL

Çift çidarlı simli kupa 89 TL

Şeffaf servis seti 22.50 TL

Pratik ipli doğrayıcı 89 TL

Askılı dolap içi çöp kovası 69.50 TL

Esnek taşıma Pazar çantası 45 TL

Tek fiyat ürünleri 9.50 TL

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Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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