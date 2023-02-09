Tek tek açıklandı: Bu kişiler kalp krizine daha kolay yakalanıyor!













Milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalıklardan biri ise kalp krizi. Vücudumuzun bazı bölümleri kalp krizi geçirme ihtimalimiz hakkında ipuçları yakalamamızı sağlıyor. Dengeli beslenmeme, spor yapmama, genetik faktörler, sigara içmek, alkol tüketmek ve yaş gibi pek çok etmen kalp krizi ihtimalini artırıyor. Prof. Dr. Bilal Boztosun, insan vücudunda meydana gelen değişimlerin birer ipucu olabileceğini açıklayarak bunlardan bazısının göbek çevresi büyüklüğü, işaret parmağımızın yüzük parmağımızdan daha uzun olması, göz çevresinde yağ birikmesi, oturan kişinin diz kapaklarını hareket ettirmeden ayak baş parmaklarına değememe ve kafanın en üst noktasında görülen saç kaybı olabileceğini ekledi.Boztosun, eskiden kulak memesinde çizgisi bulunan insanların kalp krizi ve felç ihtimalinin yüksek kabul edildiğini, özellikle bu çizgi her iki kulak memesinde de varsa ihtimalin daha fazla olduğuna inanıldığını ekledi. Boztosun, gelişen teknoloji ile birlikte hızlı teşhis ve tedavinin mümkün olduğunu dile getirdi.