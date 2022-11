Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?

4 aylık enflasyona göre yeni asgari ücret







Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları sonrasında asgari ücret hesaplamaları bir kez daha yapıldı. Aralık ayına kısa bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Ekim ayı enflasyon oranıyla birlikte tablo biraz daha netleşmeye başladı. Asgari ücret ile ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamı yüzde 85,51 olarak gerçekleşti. Ekim ayında enflasyon aylık bazda da yüzde 3,54 oldu. Milyonlarca çalışanın aklı ise asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına takıldı.Enflasyon rakamları sonrasında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk’e konuştu. Asgari ücretin şu an 5 bin 500 lira olduğunu söyleyen Kaya, ekim ayı enflasyonu üzerinde herhangi bir iyileştirme ilavesi yapılmaz ise asgari ücretin 4 aylık enflasyon rakamına göre 6 bin 96 lira olduğunu söyledi. Bu noktada kasım ve aralık ayında açıklanacak olan enflasyon rakamlarının da eklenerek 6 aylık enflasyona göre asgari ücretin 6 bin 96 liranın üzerine çıkacağını dile getirdi. Buna göre, son 4 aylık enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 6 bin 96 liraya yükseleceği kesinleşti. Son 2 aylık enflasyon rakamları da bu miktara eklendiğinde yeni asgari ücret belli olacak. Ayrıca hükümetin de enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştireceğinin sözünü vermesi üzerine asgari ücretin bu rakamın üzerinde olacağı belli oldu.Özgür Kaya, asgari ücretin ardından memur ve emekli maaş zammı ile ilgili de konuştu. Şu an en düşük memur maaşının 9 bin 109 lira olduğunu, bu rakama ekim ayı enflasyonu dahil edildiğinde ücretin 10 bine yükseldiğini söyledi. Şimdi 6 bin 77 lira olan en düşük emekli maaşının ise 6 bin 797 liraya yükseldiğini belirtti. Buna ek olarak 2000 öncesi SGK’dan emekli olanların şu an 4 bin 687 lira olan maaşlarının 5 bin 195 liraya; 2000 öncesi Bağkur emeklilerinin de 4 bin 197 lira olan maaşlarının 4 bin 652 liraya yükseleceğini söyledi. Özgür Kaya’nın hesaplamaları son 4 aylık enflasyon oranlarına göre hesaplandı. Kasım ve Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zam miktarı kesinleşecek.