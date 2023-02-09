Kredi
09 Şubat 2023 - 13:00

Tek tıkla başvur, 8500 TL'yi al: Emeklilere müjde!

Bankaların arasında devam eden promosyon bankaların yeni bir atağa geçtiği öğrenildi. Şubat ayının başlarında bu zamanlarda, birbiri ardına emeklilik duyuruları yapılıyor. Başvuranlar 8.500 TL'ye kadar promosyon ödeneği alacaklardır. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası'nın yanı sıra yarışa TEB, Garanti BBVA, Akbank'ta katılırken listeye son anda ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları da girdi. Peki, bankaların 2023 emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En çok promosyon ödemesini hangi banka veriyor? Şubat 2023 için geçerli bankalar arası emeklilik promosyon kampanyaları şöyle..

Kredi
09 Şubat 2023 - 13:00
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Tek tıkla başvur, 8500 TL'yi al: Emeklilere müjde!
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SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine müjdeli bir haber geldi. 2023 yılı için bankalar emeklilere promosyon ödemelerini artırdı. Devam eden promosyon ödenekleri sınırı 8.500 TL'ye çıkarılacak ama 20.000 TL'lik bir talepten de bahsediliyor. Özel bankalardaki emeklilik destek ödemelerinin 20 bin TL'yi bulabileceği iddia ediliyor.

BAŞVURAN HERKESE 8.500 TL ÖDEME VERİLECEK

Tek tıkla başvur, 8500 TL'yi al

Kampanya kapsamında SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklileri hesaplarında 8.500 TL tutarında ödeme görebilirler. EYT üyeleri, emekli maaşı başvurusu yaparken banka promosyon sürecini de başlatabilir. Emekli maaşı alırken bankanızı, emekli maaşınızı yatıracağınız şubeyi seçebilir, seçtiğiniz bankada 3 yıl taahhütte bulunabilir ve promosyon ödeneği de alabilirsiniz.



Bu durumda promosyon, ilk emekli aylığını aldıktan 3 gün sonrasında banka hesabına aktarılır. Promosyonu herkes hemen başlatabilir ve herkes bekle ve gör politikasını izleyebilir. Hızlı bir şekilde terfi almak isteyenlerin, emeklilik haklarına başvurmadan önce kampanyaları gözden geçirmeleri ve bir karar vermeleri iyi olur.

Bekle-gör politikası kapsamında bu ay hatta önümüzdeki ay kampanyalar takip edilerek karar verebilecekler. Kampanyaya katıldıktan sonra yüksek bir miktar alan kişiler, promosyonun geri kalanı için tutarı iade ederek kampanyadan yararlanabileceklerdir.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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