Tek tıkla başvur, 8500 TL'yi al: Emeklilere müjde!

SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine müjdeli bir haber geldi. 2023 yılı için bankalar emeklilere promosyon ödemelerini artırdı. Devam eden promosyon ödenekleri sınırı 8.500 TL'ye çıkarılacak ama 20.000 TL'lik bir talepten de bahsediliyor. Özel bankalardaki emeklilik destek ödemelerinin 20 bin TL'yi bulabileceği iddia ediliyor.
BAŞVURAN HERKESE 8.500 TL ÖDEME VERİLECEK
Bu durumda promosyon, ilk emekli aylığını aldıktan 3 gün sonrasında banka hesabına aktarılır. Promosyonu herkes hemen başlatabilir ve herkes bekle ve gör politikasını izleyebilir. Hızlı bir şekilde terfi almak isteyenlerin, emeklilik haklarına başvurmadan önce kampanyaları gözden geçirmeleri ve bir karar vermeleri iyi olur. Bekle-gör politikası kapsamında bu ay hatta önümüzdeki ay kampanyalar takip edilerek karar verebilecekler. Kampanyaya katıldıktan sonra yüksek bir miktar alan kişiler, promosyonun geri kalanı için tutarı iade ederek kampanyadan yararlanabileceklerdir.