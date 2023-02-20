'Tek varlığım' dediği arabasını bağışlamıştı! Gönül Dağı oyuncusunun arabasını bakın kim satın aldı!













6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye depremzedelere yardım etmek adına seferber oldu. Bu kapsamda vatandaşlar kendi çabalarıyla yardımlar yaparken televizyon ekranlarında ortak yayın gerçekleştirilerek yardım programı düzenlendi. TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinde Sefer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ferdi Sancar, depremzedelere yardımcı olabilmek adına 'Tek varlığım' diye adlandırdığı 98 model aracını için satışa çıkardı. Ünlü oyuncu Sancar tarafından söylenmesi istenilmeyen hareketi Pelin Çift canlı yayında açıkladı.Oyuncu Ferdi Sancar, yaşanan bu zorlu süreçte çocukların bile kumbaralarını bozdurup destek sağladığını vurgulayarak, 'Tek varlığı' olarak adlandırdığı 98 model aracının küçük masraflarını giderdikten sonra satarak depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Sancar tarafından gerçekleştirilen bağışın ardından canlı yayına telefon ile bağlanan iş adamı Uğur Vergili aracı 500 bin TL karşılığında satın aldı. Vergili ayrıca arabanın ünlü oyuncu Ferdi Sancar'da kalabileceğini vurguladı.