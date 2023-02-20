TEK YÜREK bağış gecesi parası ile kaç tane ev yapılır? Uzmanlar kuruşu kuruşuna hesapladı







Kaç Bina Hasarlı?







İstanbul’un Güçlendirilmesi Gerek

Yapılara Betonarme Perde Duvar Konulmalı

115 Milyar ile 170 Bin Daire Yapılabilir!

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ile etkileyen depremin ardından Türkiye tek yürek haline geldi. Ortak yayın yapıldığı anda rekor bağışlar toplandı ve bu bağışlarla neler yapılacağı konuşuldu.Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 481 bin 865 binada 2 milyon 196 bin 88 bağımsız hasar tespiti yapıldı. Depremzedelerin yeniden evlerine kavuşması için ise ortak bir şekilde Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası yapıldı. 115 milyar lira toplanılan bu bağışta yeniden yapılandırmalara kullanılması düşünülmekte. Dr. Öğretim Üyesi Hakan Koman, İstanbul’da 1999 öncesi yapılmış olan tüm konutların acil bir şekilde güçlendirilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.Deprem sonrasında değil öncesinde önlem alınması gerekmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Hakan Koman, beklenmekte olan İstanbul depremi için çağrılarını devam ettirmekte. 1999 yılından önce yapılmış olan binaların güçlendirilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Koman ‘’ Yaşanılan deprem ile yeni binaların da yıkıldığını gördük. İstediğim bir kampanyada İstanbul için yapılması.’’ Dedi.‘’Özellikle de 2013 öncesindeki binalarda büyük risk bulunmakta. Deprem yönetmeliği kapsamında hasar almaması gerekmektedir. Büyük deprem olduğunda yapılar hasar alsa da insanlar sağ çıkmalıdır. Hedefimiz bu.’’ Cümlelerini de dile getirdi.Demir işçiliğinin gerektirdiği gibi yapılmamış olduğuna dikkat çeken Koman ‘’ 1964 Adapazarı, 1999 Kocaeli, Düzce depremi, 2011 Van depremi ve 2023 Kahramanmaraş depreminde yaşanılanlara göre demir işçiliğindeki kalitesizlik gözler önünde. Bizim için başka bir strateji yapılması gerekmektedir. Önerim ise yapılara betonarme perde duvarlar eklenmeli. Bunu her binaya uygulayabilir ve tecrübelerimizi de bu konu üzerinde çoğaltabiliriz.’’ Dedi.Yapıların birçok yöntem ile inşa edildiğini dile getiren Koman, ‘’ Mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek için karbon fiber sargılarla kolonları sarmamız gerekmektedir. Aynı zamanda yapılara sönümleyici ve izolatör de eklenebilir. Karbon fiber sargı kırılmaları engeller ve bu de depremde can kaybını minimumlara düşürür.’’ Dedi.Toplanmış olan 115 milyar lira ile yıkılmış binaların %30’unun yeniden inşa edilebileceğini belirten Koman, ‘’Toplamda 170 bin daire yapılabilir. Bir binada 10 daire düşündüğümüzde ise 17 bin bina yapılabilir. 60 bin yıkılan ve ağır hasarlı yapıların yaklaşık %30’u bu şekilde onarılabilir.’’ Şeklinde açıklama yaptı.