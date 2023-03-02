Tekel bayilerinden flaş karar! Artık bu ürünü dükkanlarına sokmayacaklar













Ülkemizde meydana gelen sarsıcı depremlerden sonra depremzedelerin barınma krizi epeyce süredir çare bekliyor. Gerek televizyonlardan gerekse yardım kuruluşları ve STK'lardan milyonlarca lira para toplandı. Ancak buna rağmen Kızılay'ın çadırları başka kurumlara sattığı iddiaları ortaya atıldı. Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybars son zamanlarda sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Kızılay Soda ürünleri artık Tekel bayilerinde satılmayacak. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, Tekel bayilerde Kızılay Soda ürünlerinin satışı durduruldu. Bu karar, Tekel bayilerden alışveriş yapan vatandaşları etkileyecek.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedelerin barınma sorunu gündeme gelmişti. Ancak Kızılay'ın deposundaki çadırları Ahbap Derneği'ne satması tartışma yarattı. Son olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybars, Kızılay'ın çadır dışında gıda malzemeleri de sattığını açıkladı ve Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldıklarını duyurdu. Aybars, paylaşımın altına "Sizler de içmeyerek destek verin" ve "Kararımız üyelerimize tavsiye niteliğindedir" şeklinde yorum yaptı.