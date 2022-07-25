Nedir?
25 Temmuz 2022 - 17:31

Tekfin kelime anlamı nedir? Tekfin ne demektir? TDK tekfin kelimesi anlamı

İnsanlar internet üzerinden merak edilen kelimelerin anlamları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Son zamanların en çok merak edilen kelimesi ise tekfin kelimesi oldu. Peki tekfin ne demektir? Tüm detaylar haberimizde.

Nedir?
25 Temmuz 2022 - 17:31
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Tekfin kelime anlamı nedir? Tekfin ne demektir? TDK tekfin kelimesi anlamı
Birçok kelime internet üzerinden merakla araştırılıyor. TDK tarafından doğru anlamları ve doğru yazılışları belirlenen kelimeler arasından merak edilenlerden biri ise Tekfin kelimesi. Peki tekfin ne demektir? TDK tekfin kelimesinin anlamı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tekfin ne demektir

Tekfin sözlük anlamı olarak ölü kişi yıkandıktan sonra kefenlenmesi anlamına gelmektedir.

TDK tekfin kelimesi anlamı

TDK'nın belirttiğine göre tekfin kelimesi sözlük anlamı olarak kefenleme anlamına gelmektedir. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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